Wczesnym popołudniem w Poznaniu doszło do poważnej awarii wodociągu. Jak poinformowało radio ZET uszkodzeniu uległa rura o średnicy 1000 mm. W miejscu awarii doszło do gigantycznego rozlewiska.

Ogromna awaria w Poznaniu. Mieszkańcy bez wody

Z powodu uszkodzenia zamknięto centrum rekreacyjne Termy Maltańskie. Na miejscu są obecnie ekipy techniczne Aquanetu, który jest dostawcą lokalnych usług wodociągowych.

Awaria sprawiła, że drastycznie spadło ciśnienie w miejskich wodociągach. W niektórych dzielnicach miasta dostawy wody zostały całkowicie wstrzymane. Problemy zgłaszają m.in. mieszkańcy Starego Miasta, Jeżyc, Ratajów i Łazarza.

- W tym momencie z obniżonym ciśnieniem i brakiem wody mogą borykać się mieszkańcy Poznania i okolic. Robimy wszystko, żeby jak najszybciej sprawne działanie sieci wodociągowej wróciło do normy — powiedział niedługo po awarii w rozmowie z portalem Radio ZET Przemysław Ciupka, rzecznik prasowy Aquanet SA.

Rzecznik prasowy Aquanetu dodał również, że część odbiorców zostanie wkrótce ponownie przyłączona do wodociągu. Ma to nastąpić dzięki odcięciu odcinka sieci, na którym doszło do awarii.

Trwa usuwanie awarii w Poznaniu

Rozwiązanie sprawi jednak, że inni mieszkańcy zostaną pozbawieni wody na dłuższy czas. Na razie nie jest dokładnie wiadomo, który obszar miasta musi pozostać odcięty, by stabilizować sytuację.

