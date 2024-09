Nowe informacje o stanie zdrowia Ziobry. „Czekamy na wyniki obrazowe”

Michał Wójcik został zapytany, jak przebiegają rozmowy w sprawie połączenia PiS-u z Suwerenną Polską. – Nie ma jeszcze takiej decyzji. Jest to jeden z wariantów, bardzo poważnie brany w tej chwili pod uwagę – powiedział poseł na antenie RMF24. – Musimy pamiętać, kogo mamy dzisiaj za przeciwnika. Mamy wielkiego szkodnika, który rządzi Polską – ocenił. – To jest jeden z elementów, który nas skłania do jedności – dodał w dalszej części wypowiedzi.

W jaki sposób toczące się rozmowy ocenia Zbigniew Ziobro, który wprowadził Suwerenną Polskę (pierwsza nazwa to Solidarna Polska) na polską scenę polityczną? – Mamy zmieniającą się rzeczywistość. Proszę pamiętać, że np. PiS nie działał od kilkudziesięciu lat, tylko działał na bazie partii, która wcześniej funkcjonowała – stwierdził Michał Wójcik.

Nowe informacje o stanie zdrowia Zbigniewa Ziobry. „Czekamy na wyniki obrazowe”

– Zbigniew Ziobro wyłączył się z życia politycznego. W tej chwili walczy o życie, walczy o zdrowie, więc nie uczestniczy w tego typu rozmowach – oznajmił polityk. – Mam nadzieję, że wróci do polskiej polityki, że to się stanie szybko. Czekamy na wyniki obrazowe, które będą w październiku, jak przebiegał proces leczenia. Natomiast jeszcze raz mówię: on się wyłączył z życia politycznego, publicznego w tej chwili – podkreślił Michał Wójcik.

Poseł poinformował także, że stan zdrowia Zbigniewa Ziobry jest stabilny, a były minister sprawiedliwości i prokurator generalny przechodzi obecnie rehabilitację. – Zbigniew Ziobro jest bardzo zdeterminowany. Oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w żadne szczegóły, bo to są kwestie zdrowotne, natomiast na pewno stan jego zdrowia nie pogorszył się, to mogę powiedzieć – przekazał Michał Wójcik.

