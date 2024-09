Jarosław Kaczyński grzmi po awanturze na miesięcznicy smoleńskiej. „To jest putinada”

Przed południem – w ramach obchodów 173. miesięcznicy katastrofy smoleńskiej – Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie na Placu Piłsudskiego w Warszawie. W tle było słychać osoby, które skandowały różne hasła, m.in.: „będziesz siedział”.

– Jesteśmy tutaj, żeby państwo mogli obejrzeć z bliska, w jaki sposób od wielu miesięcy, od czasu przejęcia władzy w Polsce, to wygląda. Tak jest przez cały czas. Wbrew prawu – bo ci, którzy przeszkadzają mają co prawda prawo do demonstracji, ale muszą być w odległości co najmniej 100 metrów. Kiedyś policja ten obowiązek spełniała, dzisiaj go nie spełnia. Udaje, że się nic nie dzieje. Pojedynczy policjanci czasem reagują i tu jesteśmy wdzięczni, ale ci, którzy dowodzą mają najwyraźniej inne rozkazy – stwierdził prezes PiS.

