Hołownia sugeruje, że Sejm nie wybierze nowych członków TK. „Konkluzja jednogłośna”

– Wczoraj odbyło się spotkanie z ekspertami, wybitnymi prawnikami ws. Trybunału Konstytucyjnego. Długie spotkanie, bardzo konstruktywne. Będziemy teraz głosowali nad ustawami ws. reform, TK. Nie mam większych złudzeń co do tego, co może zrobić z nim pan prezydent. Natomiast nasz obowiązek jako Sejmu jest taki, żeby iść do przodu, uchwalać prawo. A co Pan prezydent będzie chciał brać na swoje sumienie w tej sprawie to już można powiedzieć trochę jego problem – mówił Hołownia.

– Zastanawiałem się, czy powinniśmy w Sejmie obsadzać miejsca, które za chwilę zwolnią się w Trybunale Konstytucyjnym. I konkluzja jednogłośna wszystkich ekspertów, którzy brali udział we wczorajszym spotkaniu jest taki, że nie powinniśmy. I teraz to musimy wziąć pod uwagę, ten głos. On był jednoznaczny, bardzo wyraźny – nie obsadzać tych miejsc w Trybunale Konstytucyjnym Julii Przyłębskiej. Nawet jeśli jakimś cudem znaleźliby się chętnie, żeby pracować z panią Julią Przyłębska w tym Trybunale Konstytucyjnym i być tam mniejszością. Nie wchodzić do tego zatrutego źródła, poczekać, aż będziemy mogli rozwiązać tę sprawę systemowo. I do tego głosu będziemy musieli się w poważny sposób odnieść – dodał.

