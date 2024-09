Trybunał Konstytucyjny zdecydował. Chodzi o działanie komisji ds. Pegasusa

Sejmowa komisja śledcza do spraw Pegasusa działała do niedawna mimo nakazu wstrzymania jej prac przez sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja sędziów TK miała związek z wnioskiem złożonym do tej instytucji przez Prawo i Sprawiedliwość pod koniec marca 2024 roku. PiS uważał, że zakres prac komisji jest zdecydowanie zbyt szeroki.

- Pomimo wydania przez TK zabezpieczenia, które zobowiązuje komisję ds. Pegasusa do powstrzymania się od dokonywania jakichkolwiek czynności, komisja będzie nadal pracowała i wyjaśni aferę, z którą mieliśmy do czynienia – mówiła wówczas szefowa tej komisji śledczej Magdalena Sroka (PSL-TD), której wypowiedź przytoczyła telewizja Polsat News.

Trybunał Konstytucyjny: Działanie komisji ds. Pegasusa niezgodne z konstytucją

We wtorek sędziowie Trybunału Konstytucyjnego zdecydowali, że zakres działania sejmowej komisji do spraw Pegasusa nie jest zgodny z konstytucją. Pod wyrokiem podpisali się Zbigniew Jędrzejewski, Stanisław Piotrowicz i Jarosław Wyrembak, sędziowie kojarzeni do tej pory z Prawem i Sprawiedliwością.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Pegasusa

Organ zgodnie z zapowiedzią członków koalicji rządzącej powołano w styczniu tego roku. Komisja ma zbadać legalność i celowość działań podejmowanych za rządów Prawa i Sprawiedliwości, z wykorzystaniem oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.

Oprogramowanie to było wykorzystywane przez rząd, policję i służby specjalne. Komisja bada w tym zakresie okres czasu pomiędzy 2015 a 2023 rokiem. Przy jego pomocy podsłuchiwano i przechwytywane wiadomości tekstowe sędziów, prokuratorów i polityków.

Zdaniem posłów Prawa i Sprawiedliwości zakres pracy komisji jest zbyt szeroki, począwszy od badanego czasu, jak i obszarów działania samego systemu.

Sejmowa Komisja Śledcza ds. Pegasusa. Kiedy przesłuchanie Ziobry?

Jak już pisaliśmy, choć komisja pracuje, to nadal nie udało się przed nią przesłuchać byłego ministra sprawiedliwości oraz prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. Ten z powodów zdrowotnych nie stawił się dotąd przed organem.

Przewodnicząca komisji Magdalena Sroka zapowiedziała jednak, że zwróci się do biegłych w sprawie byłego ministra. Zamierza poprosić ich o określenie terminu oraz okoliczności, w jakich będzie możliwe przesłuchanie Ziobry.

