Sztab kryzysowy i odwołane wydarzenia. Wrocław szykuje się na załamanie pogody

W środę 11 września Jacek Sutryk opublikował w mediach społecznościowych oświadczenie, w którym odniósł się do alertów pogodowych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej dla Wrocławia oraz poinformował o reakcji ze strony władz miasta.

Ostrzeżenia IMGW dla Wrocławia. Miasto reaguje

„W związku z ostrzeżeniami IMGW dla Wrocławia powołałem sztab kryzysowy. Wszystkich Państwa proszę o czujność i w miarę możliwości o ograniczenie dodatkowych aktywności” – oznajmił prezydent Wrocławia. Jak przekazał, od 12 do 16 września w mieście może spaść do 380 litrów na metr kwadratowy, co stanowić będzie absolutny rekord w historii Wrocławia.

Sutryk przypomniał, że w czasie sierpniowych nawał przez 18 godzin w mieście spadło 77 litrów wody na metr kwadratowy. Chciał w ten sposób unaocznić mieszkańcom, na jakiego rodzaju ekstremalne warunki powinni się przygotować. „Wszystkie służby postawione są w stan najwyższej gotowości” – zapewniał.

Powiadomił też o odwołaniu imprez, zaplanowanych na najbliższe dni. „Zapowiadane przez IMGW trzydniowe, nawalne opady to ogromne wyzwanie dla miasta i jego mieszkańców. We Wrocławiu odwołane zostały wszystkie, miejskie imprezy. Jesteśmy w kontakcie z organizatorami innych wydarzeń” – pisał.

Wrocław przygotowuje się na rekordowe ulewy

Sutryk zaznaczył, że w ramach przygotowań do ulewy opróżnione zostały wszystkie zbiorniki retencyjne i kolektory burzowe w mieście. Skompletowano dodatkowe ekipy pogotowia wodociągowego, sprawdzono sprawność sprzętu do walki z podtopieniami i minimalizowania ich skutków. Rozpoczęto przeglądy zasuw, klap i przepustów sieci kanalizacyjnej oraz sprawdzono drożność tejże sieci.

Dodatkowo przeprowadzono kontrole wpustów do kanalizacji deszczowej i oczyszczono blisko 1000 z nich. Przygotowano się też na utrudnienia w MPK Wrocław. Jednostki Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z kolei rozpoczęły sprawdzanie sprawności sprzętu, głównie pomp do pompowania wody oraz agregatów prądotwórczych.

IMGW zapowiada trudne dni dla południowej Polski

„Najbliższe dni przyniosą nam ulewne opady deszczu, zwłaszcza w południowej Polsce. Wystąpią powodzie i zalania. Nad naszym krajem będzie zalegała bardzo wilgotna masa powietrza polarnego morskiego. Znajdziemy się pod wpływem niżu genueńskiego o nazwie »BORIS«, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego” – podano w najnowszym komunikacie IMGW. W województwach dolnośląskim, opolskim i śląskim – od czwartku do niedzieli – szacunkowa suma opadów może wynieść do 150 l/m2.

„W związku z tą bardzo niebezpieczną sytuacją zostały wydane ostrzeżenia meteorologiczne przed intensywnymi opadami deszczu: trzeciego stopnia dla województwa opolskiego (wszystkie powiaty), dolnośląskiego (25 powiatów), wielkopolskiego (1 powiat), drugiego stopnia dla województwa wielkopolskiego (20 powiatów), łódzkiego (7 powiatów) i pierwszego stopnia dla województwa kujawsko-pomorskiego (16 powiatów)” – wylicza IMGW.

Czytaj też:

Pająk Nosferatu opanował niemal całe Niemcy. Teraz dotarł do PolskiCzytaj też:

Trzy powody, dla których Czesi pokochali Polskę. Padł rekord zainteresowania