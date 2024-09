Donald Tusk zapowiada: Miliard złotych na pomoc powodzianom

Szef rządu poinformował o kwotach pomocy społecznej i zasiłków, które będą już teraz przekazane powodzianom. – W tej chwili mamy zapewnione zapewnioną rezerwę miliarda złotych na potrzeby miejsc i ludzi ogarniętych powodzią – przekazał premier Donald Tusk.

10 tys. złotych bezzwrotnej pomocy dla powodzian od ręki

Łącznie powodzianie otrzymać będą mogli w tej chwili 10 tysięcy złotych. Na tę kwotę składa się osiem tysięcy złotych z tytułu pomocy społecznej i dwa tysiące złotych zasiłku powodziowego. Po pomoc zwracać się będzie można do urzędów gmin, miast i powiatów odpowiednich do miejsca zamieszkania lub poniesionych strat. – Pieniądze będą dostępne po zatwierdzeniu wniosku niemal od ręki – przekazał premier.

– Będziemy szybko rozpatrywali wnioski. Oczywiście po ocenie miejscowych władz, ale zasada jest taka: wszyscy mają podchodzić do tych wniosków z empatią i zrozumieniem. Nie zakładam, że będziemy mieli do czynienia z jakimiś nadużyciami. Ludzie są w rzeczywistej potrzebie – zapowiedział Donald Tusk.

100 tys. złotych na remont mieszkania, 200 tys. złotych na odbudowę domu

Na tym pomoc dla powodzian się nie kończy. Premier zapowiedział także bezzwrotną zapomogę na remont mieszkania lub odbudowę zabudowań gospodarczych opiewającą na kwotę do 100 tysięcy złotych, a w przypadku odbudowy budynków mieszkalnych do 200 tysięcy złotych. – To także będzie w uproszczonej formule i nie będzie wymagało skomplikowanych zabiegów – poinformował szef rządu.

– To są w tej chwili te podstawowe decyzje, aby pomóc natychmiast tym, którzy są w tej chwili w potrzebie. Poza tym przygotowujemy także cały katalog innych narzędzi, za sprawą których ta pomoc będzie rozszerzana – dodał Donald Tusk.

