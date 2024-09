Powódź we Wrocławiu? Donald Tusk przekazał najnowsze informacje

We wtorek 17 września tuż po godzinie 7 w Dolnośląskim Urzędzie Wojewódzkim we Wrocławiu rozpoczęło się posiedzenie ogólnopolskiego sztabu kryzysowego z udziałem m.in. Donalda Tuska i Tomasza Siemoniaka. Premier komentując obecną dramatyczną sytuację powodziową w Polsce zaznaczył, że bardzo zależy mu na możliwie wiarygodnej precyzyjnej informacji o sytuacji. – Mamy do czynienia ze sprzecznymi komunikatami ze strony IMGW i hydrologów jeśli chodzi o bezpośrednie zagrożenie dla Wrocławia. Jacek Sutryk też na pewno już odnotował pewne kontrowersje – powiedział szef rządu dodając, że wydaje się, żebyśmy mieli możliwie uspójnione komunikaty na kilka godzin przed falą. – Nie może być tak, trudno bazować na radykalnie sprzecznych prognozach. Będę prosił o rzetelny przegląd, kto jest uprawniony, by informować o stanie zagrożeń – zaznaczył szef rządu.

Odnośnie sytuacji powodziowej we Wrocławiu, urząd miejski przekazał, że aktualnie najtrudniejsza sytuacja jest na Bystrzycy, do której zwiększony zrzut wody jest prowadzony ze Zbiornika Mietkowskiego. Niestety Wody Polskie są zmuszone do zwiększenia zrzutu z Mietkowa, ponieważ przesiąka wał poniżej tamy i woda wylewa się na pola. Większy o ⅓ zrzut wody z Mietkowa rozpocznie się we wtorek rano. Będzie wynosił 60 m3/s. Do tej pory było to 40m3/s. Zwykle Bystrzycą płynie około 8m3/s – napisano.

W nocy służby zajęły się podnoszeniem wałów na Marszowicach. Zagrożone mogą być osiedla Marszowice 1 i 2. Wały w rejonie Marszowic mają zostać w części ofoliowane oraz podniesione przy użyciu 40 tys. worków z piaskiem. – Tak, aby woda nie poszła dalej. Na wszelki wypadek poinformowaliśmy wszystkich o tym, co się dzieje, poprosiliśmy o czujność. Zaapelowaliśmy do mieszkańców, aby przenieśli się na wszystkie piętra – podkreślił Jacek Sutryk.

Z komunikatu wynika, że kulminacja fali powodziowej przyjdzie na Odrze około piątku, choć znacznie podwyższony stan może być już od środy a wysoka fala będzie płynęła przez Wrocław przez kilka dni – czytamy w informacji.

Władze miasta zapewniły, że szkoły pracują normalnie – w niektórych placówkach pojawiły się problemy z absencją nauczycieli, którzy mieszkają poza Wrocławiem i mają kłopoty z dojazdem, jednak w takiej sytuacji szkoły organizują zajęcia opiekuńcze. Dodatkowo, dla mieszkańców zostały uruchomione miejsca rozdawania piasku i worków – to wyłącznie na potrzeby indywidualne. Piasek rozdajemy w kilku miejscach na Długiej, w Czasoprzestrzeni na Biskupinie, na Tarczyński Arena. Te worki i piasek mają służyć wyłącznie ochronie indywidualnej. Dlatego każdy może zabrać do 20 worków, by osłonić swoje domy czy budynki

Czytaj też:

Nysa walczy o utrzymanie wału. Służby robią co mogą, trwa ewakuacjaCzytaj też:

Posłanka PiS o dramatycznej sytuacji na Opolszczyźnie. „To był potwór”