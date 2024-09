Wrocław zostanie zalany? Najnowsze informacje ze sztabu kryzysowego

Donald Tusk poprosił o informację na temat zbiornika w Mietkowie. — Bardzo bym prosił, ze względu na tę wczorajszą wieczorną niepewność w sprawie zbiornika w Mietkowie... Jak szedłem tu do was rano, to widziałem jak ludzie idą, obserwują rzekę i czekają na precyzyjne informacje — powiedział premier.

– Nasz dron obleciał Marszowice i widzimy, że woda rośnie, ale nie wychodzi do brzegu. W tej chwili dron leci do Mietkowa. To, co widzimy w Mietkowie, to tam cały czas jest duży dopływ wody, więc odpływ równa się dopływowi. W tej chwili czekam na wyniki oblotu Mietkowa – przekazała przedstawicielka Wód Polskich.

Z kolei przedstawiciel IMGW podkreślił, że wydaje się, że Wrocław, jak na ten moment, jest bezpieczny. W kwestii rzek w najgorszym stanie jest Bystrzyca. – Kiedy zacznie się jutro przepływ fali kulminacyjnej we Wrocławiu, może dojść do cofki Bystrzycy, Ślęży i Oławie i tam może dojść do podtopienia – tłumaczył.

