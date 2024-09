Rosjanie reagują na powódź w Polsce. „Machina propagandowa ruszyła z całą mocą”

Robert Cheda w rozmowie z „Faktem” zaznacza, że w związku z powodzią w Polsce machina Rosjan propagandowa ruszyła z całą mocą. Były oficer Agencji Wywiadu podkreśla, że może to ocenić na postawie liczby dezinformacyjnych wpisów w internecie. Według Chedy „skala wykracza poza trudności komunikacyjne towarzyszące wielkiej wodzie”.

Rosjanie wykorzystają powódź w Polsce? Były oficer Agencji Wywiadu rozjaśnia schemat

– Następną fazą będzie fala krytyki pod adresem rządu Tuska, a kolejno faza kognitywna, czyli wzmacnianie podziałów. Służby będą oskarżane o złą pracę, wszelkie kompromitujące sytuacje będą wybijane – wyjaśnia były oficer Agencji Wywiadu. Zdaniem Chedy „już mamy próbę narzucenia przekazu, że państwo nie daje rady w niesieniu pomocy, a zaraz będą komunikaty, że pomocy długofalowej nie będzie, wszystko jest winą rządzących, a Unia wystarczająco nas nie wspiera”.

– Te wszystkie płaszczyzny będą przez Rosjan wykorzystywane – kontynuował były oficer Agencji Wywiadu. Cheda zauważa, że „Rosjanie już wykorzystują bardzo intensywnie powódź w Polsce na swój wewnętrzny, propagandowy użytek”. Kolejnym krokiem ma być „przeciwstawienie rzekomej opieki udzielanej Rosjanom z brakiem pomocy polskim powodzianom”.

Powódź w Polsce. Były oficer Agencji Wywiadu o Rosjanach. Będzie próba atakowania Ukraińców

– Będą podkreślali złodziejstwo na terenach objętych powodzią, wszystkie negatywne rzeczy, po to, żeby podkreślić porządek u siebie. Będą jeszcze jeden czynnik próbowali wprowadzić, że sytuacja doprowadzi do zmniejszenia pomocy dla Ukrainy. Będzie też próba atakowania Ukraińców w Polsce, między innymi wiązania ich ze złodziejstwem. Wszystko to ma szerzyć podziały w społeczeństwie – zakończył były oficer Agencji Wywiadu.

