Będzie przełom ws. ekstradycji Sebastiana M.? Radosław Sikorski reaguje

Możliwość ekstradycji Sebastiana M. do Polski, który jest ścigany w związku z wypadkiem na A1, będzie jednym z tematów rozmowy ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego z jego odpowiednikiem ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Szef polskiego MSZ w rozmowie z RMF FM potwierdził, że poruszy tę kwestię podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Sprawa Sebastiana M. Konkretna zapowiedź Radosława Sikorskiego

– Tak, jest to w moim kalendarzu, zresztą znamy się nie od dzisiaj. Polską opinię publiczną bulwersują przypadki piractwa drogowego, w których giną niewinni ludzie. Tacy piraci muszą stanąć przed wymiarem sprawiedliwości – powiedział RMF FM szef polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Co obecnie stoi na przeszkodzie, żeby Sebastian M. został wydany Polsce? – Proszę pamiętać, że to jest głównie zadanie prokuratury. MSZ wspiera Ministerstwo Sprawiedliwości w tych wysiłkach – odparł krótko Radosław Sikorski.

W piątek 20 września poinformowano, że w Departamencie Postępowania Przygotowawczego Prokuratury Krajowej przeprowadzono badanie trzech postępowań dotyczących okoliczności wypadku z 16 września 2023 r. na autostradzie A1, w wyniku którego zginęła trzyosobowa rodzina.

„Dokonane ustalenia wskazują na konieczność niezwłocznego uzupełnienia materiału dowodowego w tych sprawach w celu wyjaśnienia istotnych okoliczności zdarzenia z dnia 16 września 2023 r. Prokurator Krajowy Dariusz Korneluk mając na uwadze dobro postępowania, podjął decyzję o przekazaniu akt tych spraw do Prokuratury Regionalnej w Katowicach, w celu wyznaczenia podległych jednostek prokuratury okręgowej do dalszego prowadzenia” – czytamy w komunikacie prok. Anny Adamiak, rzeczniczki prasowej prokuratora generalnego.

Zabójstwo drogowe w polskim prawie? Ministerstwo zapowiada „intensywne prace"

Pilna decyzja prokuratury ws. tragicznego wypadku na A1. Bodnar o „powrocie do śledztwa"