Najwyższy poziom alertów hydrologicznych IMGW. Możliwa cofka od wysokich stanów wody na Odrze

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia 1. stopnia przed burzami. Alerty obowiązują w całości na Podkarpaciu, części powiatów Lubelszczyzny i Małopolski oraz w powiecie żywieckim na Śląsku. Ostrzeżenia pogodowe są ważne w środę od godz. 10 do 21. Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 30 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie może spaść grad.

Pogoda. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej alarmuje przed burzami oraz wiatrem

Innym rodzajem alertów są te przed silnym wiatrem. Ostrzeżenia pomarańczowe będą obowiązywać w niektórych powiatach woj. podkarpackiego, małopolskiego i śląskiego. Będą one ważne od czwartku od godz. 5 do piątku do godz. 6. Średnia prędkość wiatru będzie wynosiła do 40 km/h, w porywach do 90 km/h, z południa i południowego-zachodu.

Z kolei alerty 1. stopnia przed silnym wiatrem wydano dla części powiatów Podkarpacia, Małopolski, Opolszczyzny i Dolnego Śląska. Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 50 km/h, w porywach do 80 km/h, z południa. Ostrzeżenia są ważne w zależności od regionu od czwartku od godz. 7 lub 8 do godz. 20.

IMGW wydał ostrzeżenia hydrologiczne

Jeśli chodzi o alerty hydrologiczne to żółte ostrzeżenia wydano dla zlewnii górnej Skawy, Skawinki, Uszwicy, Raby, Dunajca, Ropy w woj. małopolskim oraz dla Soła wraz z kaskadą zbiorników w woj. śląskim. IMGW wyjaśnił, że „w obszarach występowania prognozowanych opadów burzowych, na mniejszych rzekach oraz w zlewniach zurbanizowanych, mogą wystąpić gwałtowne wzrosty poziomu wody i podtopienia”.

Dodatkowo „w zlewniach kontrolowanych, w przypadku wystąpienia szczególnie intensywnych opadów, istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych”. Opady wystąpią lokalnie. Mogą spowodować potencjalne zagrożenie hydrologiczne ze strony mniejszych rzek, jak i lokalne podtopienia (głównie na obszarach miejskich). Te alerty również są ważne przez środę, ale od godz. godz. 10 do 23.

Czerwone alerty IMGW. Poziom wody powyżej stanów alarmowych, możliwe wzrosty

Ostrzeżenia 3. stopnia obowiązują z kolei na obszarze Barycz od Polskiej Wody do ujścia do Odry, Orla na Dolnym Śląsku i w Wielkopolsce. Na Baryczy w Osetnie oraz w Korzeńsku na Orli stany wody nadal będą utrzymywały się w strefie wody wysokiej, powyżej stanów alarmowych, z możliwością wzrostów i wahań.

W ujściowym odcinku Baryczy możliwe są też wzrosty stanów wody wynikające z cofki od wysokich stanów wody na Odrze. Czerwone alerty trwają od poniedziałku rano i kończą swoją ważność w środę o godz. 18. Mogą jednak zostać przedłużone.

Czytaj też:

Fala kulminacyjna w Cigacicach. Mieszkańcy zagrożeni?Czytaj też:

Intensywne opady śniegu w tym miejscu to rzadkość. Zdjęcia szokują