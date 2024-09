Bezpieczniejsze powroty z imprez? Bolt z partnerami połączyli siły

To już trzeci rok, jak Bolt współpracuje z fundacją Feminoteka, prowadząc wspólnie rozmaite działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa w przejazdach taksówkami. Teraz firma oraz fundacja postanowiły połączyć siły z trzema popularnymi, warszawskimi barami, aby wspólnie promować dobre praktyki na temat bezpiecznej imprezy i powrotu z niej do domu.

W akcji udział biorą Bar Studio, Plan B oraz Plac Zabaw. W tych trzech lokalach pojawią się plakaty ze szczegółowymi instrukcjami, jak bezpiecznie bawić się na imprezie oraz jak bezpiecznie wrócić z niej do domu. Ich treść została przygotowana wspólnie przez wszystkich partnerów kampanii. Z kolei Feminoteka przeszkoli także obsługę barów, aby wyposażyć ją w wiedzę jak rozpoznać potencjalnie niebezpieczne sytuacje, jak odpowiednio reagować i się komunikować w trudnych sytuacjach, a także co robić widząc klienta pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.

Zatrważające dane

– Badania pokazują, że 77 proc. kobiet doświadczyło molestowania w miejscach publicznych. Kluby nocne to przestrzenie, które sprzyjają nadużyciom, dlatego tak bardzo cieszy nas inicjatywa Bolta, Planu Be, Placu Zabaw i Baru Studio, które chcą zwiększyć bezpieczeństwo uczestniczek imprez. Feminoteka przeszkoli pracowników klubów w zakresie pomagania osobom doświadczającym przemocy seksualnej, tak żeby umiały reagować w sposób nie pogłębiający urazu psychicznego pokrzywdzonych. Personel będzie też przeszkolony w kwestii skutecznych sposobów reagowania na molestowanie i przemoc seksualną. W ten sposób chcemy skupić się nie tylko na wspieraniu, gdy dojdzie do nadużycia, ale również na zapobieganiu takim sytuacjom – komentuje Karolina Domagalska z fundacji Feminoteka.

Bolt z nową strategią i rozwiązaniami

Natomiast Bolt przy tej okazji wytyczył najlepsze miejsca odbioru pasażerów dla gości, według wskazań obsługi. Dzięki temu dojście do taksówki ma być jak najkrótsze i najbezpieczniejsze. Jednocześnie firma wyposażyła partnerskie bary w pulę darmowych przejazdów, które obsługa może wykorzystać w razie sytuacji awaryjnej.

– W Bolt bardzo poważnie podchodzimy do tematu bezpieczeństwa w przejazdach i podejmujemy w tym kierunku rozmaite inicjatywy. Dlatego bardzo nas cieszy, że do ruszającej właśnie kampanii włączyły się tak popularne, stołeczne bary jak właśnie Bar Studio, Plan B czy Plac Zabaw. Wspólnie z barami oraz naszym partnerem merytorycznym fundacją Feminoteka chcemy sprawić, aby imprezy i powroty do domu były bezpieczne. osoby mogły spędzić dobrze czas oraz bezpiecznie wrócić do domu – wyjaśnia Martyna Kurkowska, rzeczniczka prasowa Bolt w Polsce.

Bezpieczeństwo w przejazdach Bolt

Według danych firmy 99,99 proc. przejazdów na platformie Bolt odbywa się bez zgłoszeń nt. niewłaściwego zachowania kierowców. Od 2020 roku w aplikacji wszystkie przejazdy w aplikacji Bolt są śledzone za pomocą sygnału GPS, a ich trasa jest zapisywana.

We wrześniu 2023 roku Bolt, jako pierwsza z największych platform na rynku, wprowadziła możliwość nagrywania dźwięku w czasie przejazdu. Ponadto Bolt prowadzi szczegółową weryfikację tożsamości kierowców w 48 Punktach Obsługi Kierowców w całej Polsce.

Czytaj też:

„Poprosił o postój i kupił mi napój”. Niepokojące zjawisko w taksówkach na aplikacjęCzytaj też:

Warszawiacy wzięli sprawy w swoje ręce. „Służby nie są w stanie nam pomóc”