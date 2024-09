Handel we wszystkie niedziele, dodatkowe urlopy. Przewodniczący Suchoń tłumaczył

Wizyta posła Suchonia w RMF FM nie była przypadkiem. Rozpoczęło się bowiem posiedzenie Komisji Nadzwyczajnej do spraw działań przeciwpowodziowych i usuwania skutków powodzi z roku 2024, którego program jest dosyć rozbudowany. Już we wtorek 1 października ma zostać przedstawiony i przyjęty projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi.

Komisja nadzwyczajna ds. działań przeciwpowodziowych

Jak podkreślał przewodniczący, komisja pracowała już wcześniej przez cały dzień. Przedstawiciel Polski 2050 chwalił zaangażowanie jej członków. – Doceniam pracę wszystkich posłów. To była praca merytoryczna, pozbawiona wycieczek politycznych – co było normą. Posłowie byli naprawdę zaangażowani i za to dziękuję. Dziś dokończymy pracę i we wtorek Sejm zajmie się projektem – zapowiadał.

Jak wyjaśniał, obecnie na tapecie są projekty poselski i rządowy. W tym drugim przewidziano świadczenie interwencyjne dla przedsiębiorców, rozliczane na dwa sposoby. – Przez komisję został również przyjęty dodatkowy 20-dniowy urlop, dla tych którzy muszą ratować swoje przedsiębiorstwa – dodawał.

Powódź. Co z handlem w niedziele?

Przewodniczący Suchoń wspomniał też o odblokowaniu dodatkowych możliwości, poprzez zniesienie zakazu handlu w niedziele. – W sytuacji kryzysowej, w której trzeba bardzo szerokiego frontu zakupów, należy umożliwić zakupy w niedzielę – wyjaśniał. Przypominał, że w związku z rychłym nadejściem zimy „trzeba dołożyć wszelkich starań do tego, by postawić na nogi gospodarstwa domowe”.

Poseł zapewniał, że ustawa zmieniająca zasady handlu w niedziele obowiązywać będzie czasowo. – Nie ma mowy, że rozwiązania dotyczące liberalizacji handlu są wprowadzane w nietransparentny sposób – oznajmiał. – Dla ludzi ratujących swój dorobek życia, nie ma znaczenia czy to jest środa, sobota czy niedziela – zwrócił uwagę. Dodał, że ustawa wejdzie w życie tak szybko, jak to tylko jest możliwe.

