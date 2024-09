Warszawa. 17-latek pchnięty nożem przy stacji metra. Jest w stanie krytycznym

Stołeczni policjanci z Wydziału Operacyjno-Rozpoznawczego Komendy Rejonowej Policji Warszawa I zatrzymali trzy osoby: dziewczynę oraz dwóch młodych mężczyzn w wieku od 15 do 19 lat. Jak czytamy w informacji służb, osoby te miały związek z atakiem, do którego doszło w piątek 27 września późnym wieczorem na bulwarach wiślanych w pobliżu wejścia do stacji metra Centrum Nauki Kopernik.

Warszawa. 17-latek pchnięty nożem przy stacji metra CNK

17-letni chłopak został zaatakowany nożem. Nastolatek odniósł bardzo poważne obrażenia. Został przewieziony do szpitala a lekarze określają jego stan jako krytyczny. Policja nie ujawniła szczegółów zdarzenia. Nie wiadomo, jakie były motywy działania sprawców tej brutalnej napaści ani czy znali oni swoją ofiarę.

– Na ten moment zatrzymani znajdują się w dyspozycji śródmiejskiej policji, będą z nimi wykonywane dalsze czynności – poinformował jedynie mł. asp. Jakub Pacyniak, oficer prasowy Komendanta Rejonowego Policji Warszawa I.

Zatrzymanym grozi nawet 20 lat więzienia

Wstępne czynności są prowadzone w kierunku artykułu 156 par. 1 kodeksu karnego, który dotyczy spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, za co grozi kara nawet do 20 lat więzienia. Ponadto, jeśli następstwem czynu jest śmierć człowieka, sprawca podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż pięć lat albo karze dożywotniego pozbawienia wolności.

Przepisy pozwalają na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej nieletniego po ukończeniu 15. roku życia, jeżeli okoliczności sprawy oraz stopień rozwoju sprawcy, jego właściwości i warunki osobiste za tym przemawiają, a w szczególności, jeżeli poprzednio stosowane środki wychowawcze lub poprawcze okazały się bezskuteczne.

