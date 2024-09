Twarda postawa Kaczyńskiego nie podoba się w PiS. „Jarosław się uparł i koniec”

Od wyborów parlamentarnych minął już blisko rok. Przez ten czas Prawo i Sprawiedliwość nie ma swojego wicemarszałka w Sejmie. Partia Jarosława Kaczyńskiego wskazała na to stanowisko Elżbietę Witek, jednak posłowie w głosowaniu odrzucili jej kandydaturę. W związku z tym PiS zadeklarował, że nie przedstawi innej propozycji, ponieważ jak tłumaczyli, „koalicja rządząca nie będzie im dyktować, kto ma ich reprezentować w prezydium Sejmu”.

Przedstawiciele partii sprawujących władzę stwierdzili, że „Elżbieta Witek nie powinna zasiadać w prezydium z powodu tego, jakie działania podejmowała, gdy sprawowała funkcję marszałka”. – Tych, którzy łamali zasady, reguły i naruszali Konstytucję, czeka kara, a nie nowe stanowiska. To fundament nowego porządku – komentował Donald Tusk.

PiS bez wicemarszałka. Rośnie niezadowolenie w partii

Z ustaleń „Newsweeka” wynika, że twarda postawa Jarosława Kaczyńskiego w sprawie kandydatury Elżbiety Witek nie wszystkim w partii się podoba. Część polityków uważa, że warto byłoby zrezygnować z upierania się przy byłej marszałek i zaproponować innego polityka. Na giełdzie nazwisk osób, które potencjalnie mogłyby zostać kandydatami na wicemarszałka Sejmu, przewijali się m.in. krakowska posłanka Małgorzata Wassermann oraz polityk z Bydgoszczy Łukasz Schreiber.

Żadnemu z polityków nie udało się dotąd przekonać Jarosława Kaczyńskiego do swojej kandydatury. – Jarosław uparł się przy niej i koniec. Elżbieta Witek ciągle ma mocną pozycję w oczach prezesa – powiedział anonimowo jeden z polityków PiS.

– Chodziły pielgrzymki na Nowogrodzką, ale nic to nie dało. Prezes ciągle woli nie mieć wicemarszałka, niż zmienić Elżbietę Witek na kogoś innego. Mija już rok, a my wciąż wierzymy, że uda się wybrać Witek? To niedorzeczne. Rezygnowanie z tego stanowiska jest kiepskie – dodawał inny.

Wśród grupy polityków PiS rośnie przekonanie, że rezygnacja z wicemarszałka to nie tylko osłabianie partii, ale też i pozbawianie się szansy na wypromowanie polityka.

Czytaj też:

Duda bawił się na urodzinach zagranicznego przywódcy. „Bal z przyjaciółmi Putina”Czytaj też:

Niemiecki tygodnik uderza w Donalda Tuska. „Nieodrobiona praca czy taktyka?”