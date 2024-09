Ukrainiec udawał Rumuna. Został zatrzymany przez Straż Graniczną

Do zdarzenia doszło 29 września na terenie przejścia granicznego w Korczowej, jednym z kluczowych punktów na granicy Polski z Ukrainą. Mężczyzna wracał z pracy w Czechach. Zamiast posłużyć się własnym dokumentem tożsamości, pokazał fałszywy rumuński dowód osobisty i prawo jazdy.

Ukrainiec zatrzymany na granicy z fałszywymi dokumentami. Udawał Rumuna

– W trakcie weryfikacji przedstawionych do kontroli dokumentów – dowodu osobistego oraz prawa jazdy, wydanych rzekomo przez władze Rumunii – strażnicy graniczni nabrali podejrzeń co do ich autentyczności – informuje por. SG Piotr Zakielarz, rzecznik prasowy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej.

Pogranicznicy zdecydowali się przeskanować dowód i prawo jazdy. Okazało się, że w dokumentach brakowało zabezpieczeń typowych dla oryginalnych rumuńskich dowodów tożsamości, a nadruki zostały wykonane w sposób wskazujący na fałszerstwo.

Cudzoziemiec przyznał się do winy. Wyjaśnił, że dokumenty otrzymał od czeskiego pracodawcy i miały one ułatwić mu pobyt oraz pracę w tym kraju. Co ciekawe, mężczyzna miał przy sobie również oryginalne dokumenty, potwierdzające, że jest obywatelem Ukrainy. Jak potwierdzono, w Polsce przebywał legalnie. Gdyby okazał je od razu, przekroczyłby granicę bez komplikacji.

Obywatel Ukrainy został zatrzymany i dobrowolnie poddał się karze. Został skazany na sześć miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na rok. Ostatecznie, po zakończeniu procedur prawnych, został zobowiązany do wyjazdu z Polski i powrócił na Ukrainę.

Kolejny fałszywy dokument

Nie był to pierwszy przypadek próby wykorzystania fałszywego dowodu osobistego w 2024 roku na podkarpackich przejściach granicznych.

– Do podobnego zdarzenia doszło kilkanaście dni wcześniej na przejściu w Medyce, gdzie obywatel Ukrainy usiłował wykorzystać przerobiony paszport i podawał się za Bułgara – informuje por. SG Piotr Zakielarz.

Łącznie, od początku roku, funkcjonariusze BiOSG ujawnili podczas odprawy granicznej ponad 330 fałszywek. Najwięcej z nich to nieprawdziwe odbitki stempli kontroli granicznej (215 szt.) oraz prawa jazdy (67 szt.).

