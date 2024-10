Sąd zdecydował. Były szef RARS bez listu żelaznego

Były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał K. nie dostanie listu żelaznego. Sąd nie uwzględnił jego wniosku w tej sprawie. Zatrzymany w Wielkiej Brytanii polityk liczył na gwarancję pozostania na wolności po powrocie do Polski, przynajmniej do momentu wydania prawomocnego wyroku.

We wrześniu brytyjski sąd dwukrotnie odrzucił propozycję wypuszczenia go na wolność za poręczeniem warunkowym i po spełnieniu kilku dodatkowych warunków. Nie wiadomo jednak, kiedy Michał K. trafi z powrotem do kraju. Sąd na Wyspach wyznaczył datę posiedzenia ekstradycyjnego na 17-19 lutego przyszłego roku. W Wielkiej Brytanii zatrzymany został na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez Sąd Okręgowy w Warszawie oraz nakazu aresztowania obejmującego Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej.

