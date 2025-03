Słowa Dworczyka zdziwiły dziennikarkę. „Nielogiczne”

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości był w poniedziałek gościem TOK FM. Mówił o sytuacji na granicy, która miała ulec zmianie za rządów koalicji pod kierownictwem premiera Donalda Tuska. W opinii byłego szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nielegalni migranci mają być dziś rzekomo „podrzucani w bardzo dużej liczbie”. Wskazał także na kontrole, które na granicy wprowadzili Niemcy.

Prowadząca programu „Poranek” przypomniała słuchaczom i samemu byłemu ministrowi, że „kontrole zostały wprowadzone” przez Niemców jeszcze „za czasów PiS-u”.

Wielowieyska przytoczyła dane. Dworczyk: Nie są to pełne liczby

Dworczyk odpowiedział, że „było to instrumentem czasowym”. – Zupełnie inna była presja, jeśli chodzi o nielegalnych migrantów. Są [obecnie – red.] podrzucani w bardzo dużej liczbie, w przeciwieństwie do tego, co było w czasach przywołanych przez panią [za rządów Zjednoczonej Prawicy – przyp. red.]. Mało tego, dzisiaj są zapowiedzi, że regularne przesyłanie do Polski nielegalnych migrantów rozpocznie się lada dzień. Chodzi wyłącznie o zasadę wzajemności – tłumaczył.

Wielowieyska przytoczyła wtedy konkretne liczby. Według danych Straży Granicznej w 2023 roku Polska przyjęła 970 osób – w ramach tak zwanej readmisji (to sytuacja, gdy migrant powraca na pierwotne terytorium na terenie Unii Europejskiej). A jak sytuacja wyglądała w 2024 roku? Dane mówią o 680 migrantach. Jednocześnie za rządów PiS-u nie zdecydowano się na kontrole, mimo że problem dotyczył większej liczby osób – jak czytamy na TOK FM. Dziennikarka podsumowała, że to, co mówi Dworczyk, w obliczy tych statystyk, jest w jej opinii „troszeczkę nielogiczne”.

Były szef KPRM odparł, że „według jego wiedzy nie są to pełne liczby”. – Ja chętnie też się z tymi dokumentami zapoznam, ale w ramach zawróceń podobno jest jeszcze dziewięć tysięcy osób – wskazał. – Pan mówi o oczekiwaniach, a ja mówię o realnym przyjęciu – oceniła prowadząca. Zachęciła też opinię publiczną, by samodzielnie zapoznała się z danymi. Do tego samego zachęcił słuchaczy europarlamentarzysta.

Sytuacja na granicy. „Uszkodzono pojazd Straży Granicznej”

Przy okazji tematu dotyczącego sytuacji na granicy polsko-niemieckiej warto także przyjrzeć się statystykom, które mówią o nielegalnej migracji po drugiej stronie Polski – przy terytorium Białorusi.

W poniedziałek nad ranem SG opublikowała dane, które dot. okresu między 28 a 30 marca. „Odnotowano ponad 620 prób nielegalnego przedostania się do Polski, prawie wszystkie udaremniono. Wobec 15 osób prowadzone są czynności w celu ich ujęcia. Za pomocnictwo zatrzymano trzy osoby. Udzielono pomocy dwóm osobom. Uszkodzono pojazd SG – czytamy na X.

Czytaj też:

Incydent na spotkaniu Karola Nawrockiego. Interweniowała straż miejska i policjaCzytaj też:

Straż Graniczna z „nowy instrumentem”. Siemoniak: Rośnie agresja na granicy