Straż Graniczna z „nowy instrumentem”. Siemoniak: Rośnie agresja na granicy

W czwartek w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie czasowego ograniczenia prawa do złożenia wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej. Rozporządzenie weszło w życie z momentem ogłoszenia i ma obowiązywać przez 60 dni na granicy państwowej z Republiką Białorusi.

„Nowy instrument” dla Straży Granicznej. Minister potwierdza plan zwiększenia sił

– Straż Graniczna ma teraz prawo, w określonych przypadkach, odmówić wniosku o azyl. To ważne, bo rośnie od kilku tygodni agresja na granicy, rośnie presja. Czekaliśmy na to – komentował Tomasz Siemoniak, cytowany przez PAP.

Szef MSWiA podkreślał, że to jeden z wielu instrumentów stosowanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa na granicy. Wśród innych wymienił uszczelnienie zapory fizycznej, powstanie zapory elektronicznej, rozporządzenie o strefie buforowej, skierowanie sił wojska i policja oraz zmiany zasad użycia broni na granicy.

Siemoniak potwierdził też, że plan stacjonowania Straży Granicznej zakłada zwiększenie sił na granicy z Białorusią. Do służby ma być przyjętych 1500 nowych funkcjonariuszy, a w tym roku pierwszych 500.

– Chodzi o to, żeby Straż Graniczna miała te zdolności, które mają oddziały prewencji Policji, czyli mogła działać w sposób zwarty, gdy mamy do czynienia z agresywnymi grupami migrantów napierającymi na granicę – zapowiadał. – Te osoby trzeba dobrze przygotować. W pierwszych miesiącach przyszłego roku ta pierwsza pięćsetka powinna się znaleźć na granicy – dodał.

Prezydent podpisał, premier nie zwlekał. Prawo do azylu zawieszone

Rozporządzenie rządu było możliwe dzięki podpisaniu w środę ustawy azylowej przez prezydenta Andrzeja Dudę. Razem z ogłoszeniem swojej decyzji prezydent opublikował listę pytań do premiera. Pytał m.in. o to, jakie działania rząd podjął w celu przeciwdziałania przekazywaniu do Polski migrantów z Niemiec, oraz o to, jakie działania premier podjął w zakresie prac nad wdrożeniem niekorzystnych rozwiązań paktu migracyjnego.

– Zdecydowałem dziś, że tzw. ustawa azylowa wejdzie w życie. Podpisałem ją, bo uważam, że jest potrzebna dla umacniania bezpieczeństwa naszych granic – mówił na briefingu prasowym. – Zachęcam Premiera do podejmowania aktywnych działań w kwestii bezpieczeństwa Polski. Najważniejsze jest to, by bronić polskiej granicy i polskich służb, które stoją na jej straży – podkreślała głowa państwa.

Czytaj też:

Polscy żołnierze pilnie wyruszają na Litwę. Minister podał szczegółyCzytaj też:

„On niedługo umrze”. Mocne słowa Zełenskiego o Putinie