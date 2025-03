„On niedługo umrze”. Mocne słowa Zełenskiego o Putinie

Kontrowersyjne stwierdzenie wpisuje się w szerszą narrację ukraińskiego prezydenta, który od początku rosyjskiej inwazji nie ukrywa, że jego celem jest doprowadzenie do politycznego i społecznego upadku systemu władzy Putina.

Zełenski wyraźnie akcentuje, że kluczowym instrumentem w walce z Putinem nie są wyłącznie dostawy broni, ale również konsekwentne sankcje ekonomiczne, wymierzone w rosyjską gospodarkę i elitę władzy. Jego zdaniem to właśnie działania Zachodu mogą doprowadzić do destabilizacji społecznej w Rosji, co w efekcie osłabi pozycję samego Putina.