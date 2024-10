Kluczowa decyzja ws. polityka od Ziobry. Tak głosowali posłowie z Polski

12 lipca Sejm uchylił immunitet Marcinowi Romanowskiemu i wyraził zgodę na zatrzymanie polityka Suwerennej Polski w związku ze śledztwem dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa nie zgodził się na aresztowanie byłego wiceministra sprawiedliwości ze względu na chroniący go immunitet Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy.

Wniosek o uchylenie immunitetu Marcinowi Romanowskiemu

Prokuratura Krajowa złożyła wówczas zażalenie na tę decyzję, jednak Sąd Okręgowy w Warszawie ją podtrzymał. W związku z tym Adam Bodnar skierował wniosek do szefa ZPRE o uchylenie immunitetu politykowi z partii Zbigniewa Ziobry.

2 października członkowie Zgromadzenia Parlamentarnego RE debatowali nad przyszłością Marcina Romanowskiego. – Mamy tutaj do czynienia z zarzutami karnymi w kraju. W związku z tym Rada Europy i immunitet nie powinny chronić go przed sprawiedliwym sądem. Parlament krajowy już uchylił mu immunitet w lipcu tego roku – podkreślił Ryszard Petru zaznaczając, że uchylenie immunitetu nie oznacza, że ktoś jest winny. – Wręcz przeciwnie, jest to sposobem udowodnienia przed sądem, że człowiek może być niewinny – wyjaśnił.

W zupełnie innym tonie wypowiedział się Paweł Jabłoński. Polityk PiS nie krył oburzenia tym, że Marcin Romanowski miał 18 godzin na przygotowanie swojej linii obrony. – To jest jedna z najważniejszych spraw w Polsce. Wszyscy mamy jeden obowiązek, aby bronić praw człowieka, niezależnie od tego, czy nam się podobają, czy nie – stwierdził.

Marcin Romanowski bez immunitetu Rady Europy

Za zaakceptowaniem wniosku opowiadali się m.in. Magdalena Biejat, Wanda Nowicka i Ryszard Petru. Deklarację głosowania przeciw złożyli: Paweł Jabłoński, Jan Kanthak i Katarzyna Sójka. Ostatecznie za uchyleniem immunitetu Marcinowi Romanowskiemu było 85 członków Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, 23 było przeciw, a trzy osoby wstrzymały się od głosu.