Janusz P. zatrzymany. Duża akcja CBA

Onet ustalił, że chodzi o Janusza Palikota, byłego polityka Platformy Obywatelskiej, lidera Ruchu Palikota i Twojego Ruchu. W ostatnich latach zajmował się biznesem w branży alkoholowej.

Wszyscy zatrzymani zostaną przewiezieni do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej we Wrocławiu. To właśnie tam usłyszą zarzuty.

W krótkim komunikacie Jacka Dobrzyńskiego, rzecznika ministra koordynatora służb specjalnych, wskazano dwa artykuły Kodeksu karnego: 286 oraz 294. Pierwszy z nich dotyczy oszustwa. Drugi z kolei obostrzenia odpowiedzialności w stosunku do mienia znacznej wartości.

Wkrótce więcej informacji