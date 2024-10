Trzymał akta w garażu. Bodnar zawiesił człowieka Ziobry

O zawieszeniu prokuratora Ziarkiewicza poinformowała rzeczniczka prasowa prokuratora generalnego prok. Anna Adamiak. Jest to decyzja natychmiastowa, obowiązująca przez 6 miesięcy, do 3 kwietnia 2025 roku.

Bodnar zawiesza prokuratora Ziarkiewicza

— Prokurator Generalny Adam Bodnar, mając na uwadze liczbę i wagę ujawnionych nieprawidłowości, jak również charakter zarzucanych Jerzemu Ziarkiewiczowi przewinień dyscyplinarnych godzących w zaufanie do urzędu prokuratora, zdecydował o odsunięciu go od wykonywania obowiązków służbowych — oświadczyła Adamiak.

Dodawała ona, że decyzja Bodnara służy „ochronie autorytetu prokuratury, a także interesu publicznego, poprzez zapobieżenie negatywnym skutkom, jakie mogłyby wystąpić w związku z dalszym pełnieniem funkcji prokuratorskich przez obwinionego, w tym kwestionowaniu legalności i zasadności decyzji podejmowanych przez tego prokuratora”.

Problemy prokuratora Ziarkiewicza

Ziarkiewicz to były szef Prokuratury Regionalnej w Lublinie. Obecnie rzecznik dyscyplinarny prokuratora generalnego prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia deliktu dyscyplinarnego, polegającego na „oczywistym i rażącym naruszenia przepisów prawa i uchybienia godności urzędu przez prokuratora Prokuratury Krajowej Jerzego Ziarkiewicza”.

Dodatkowo Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej prowadzi śledztwo w kierunku przestępstwa z art. 231 par. 1 Kodeksu karnego, czyli nadużycia władzy przez funkcjonariusza publicznego. Chodzi o sytuacje, w których taki funkcjonariusz przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Ziarkiewiczowi może grozić za to kara do trzech lat więzienia.

Dlaczego Ziarkiewicz był ważny dla Ziobry?

Opisujący kłopoty prokuratora Ziarkiewicza Onet przypomniał, że był to człowiek niezwykle ważny dla byłego ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry. To do prokuratur w Lublinie i Zamościu trafiały sprawy polityczne i niewygodne dla Zjednoczonej Prawicy.

W Zamościu przez kilka lat przeciągano postępowanie dotyczące ówczesnego europosła Ryszarda Czarneckiego w sprawie tzw. kilometrówek. Prokuratura w Lublinie zajmowała się z kolei sprawą adwokata Romana Giertycha. To Ziarkiewicz kierował specjalnym zespołem śledczych, który pracował nad tym tematem.

Prokuratura Okręgowa w Zamościu zajmowała się śledztwem ws. prowokacji CBA, w której zatrzymano m.in. Mariusza P., krewnego Przemysława Czarnka. Zatrzymano w tej sprawie również Piotra Kowalczyka, byłego przewodniczącego Rady Miasta Lublin. Mimo iż to Mariusz P. domagał się łapówki, sprawę skierowano w stronę otoczenia prezydenta miasta z PO.

Do Prokuratury Regionalnej w Lublinie trafiła też sprawa Łukasza Sz., brata byłego komendanta głównego policji. Mężczyzna podejrzewany jest o udział w grupie przestępczej, która odpowiadała za tzw. karuzelę vatowską na kilkadziesiąt milionów złotych.

