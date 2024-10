Jak odciąć sądy od polityki? „Jestem zwolennikiem modelu urugwajskiego. To radykalny krok”

– Przeciętny Kowalski idąc do sądu nie wie, czy sędzia, który orzeka, był powołany w procedurze konstytucyjnej czy nie. Utrata zaufania obywateli do państwa to krok do upadku do całego systemu ustrojowego. Trzeba się zastanowić, co zrobić, by wzmocnić władzę sądowniczą. Jestem zwolennikiem modelu urugwajskiego – likwidacji stanowiska ministra sprawiedliwości i przekazania jego uprawnień władzom Sądu Najwyższego. To bardzo radykalny krok, na który w Polsce nie ma przyzwolenia politycznego – mówi w rozmowie z „Wprost” prof. Piotr Uziębło, konstytucjonalista z Uniwersytetu Gdańskiego.

Agnieszka Niesłuchowska, „Wprost”: Niezwykle trudno być w dzisiejszych czasach konstytucjonalistą, bo chaos w wymiarze sprawiedliwości dzieli nawet ekspertów od prawa konstytucyjnego. Nie mówiąc o politykach. Jarosław Kaczyński twierdzi, że w Polsce nie ma śladów jakiejkolwiek praworządności. Prof. Piotr Uziębło: To problem zapoczątkowany przez pana posła i jego ekipę. Ich działania w sferze pozaprawnej, wybieranie sędziów Krajowej Rady Sądownictwa przez parlamentarzystów, doprowadziły do kryzysu, a wyjście z pata prawnego staje się z każdym miesiącem coraz bardziej skomplikowane ze względu na wielość sądowych rozstrzygnięć, które mogą być kwestionowane. Co ten pat w wymiarze sprawiedliwości oznacza dla zwykłego obywatela, który nie zna się na prawie, mało co rozumie z obecnych dyskusji? Czy to prowadzi do kryzysu konstytucyjnego, a w dalszej kolejności – paraliżu wymiaru sprawiedliwości? Największym problemem z perspektywy obywatela, jest to, że nie ma pewności, czy wyrok, który go dotyczy, głównie w sprawach cywilnych i karnych, nie zostanie podważony ze względu na to, że w orzekaniu brała udział osoba nieuprawniona. To istotny problem z perspektywy wolności jednostki, bo niewykluczone, że w sytuacjach, których takie wyroki byłyby kwestionowane, państwo musiałoby wypłacać odszkodowania. I będziemy mieć efekt domina. Aktualnie najbardziej elektryzujący spór toczy się w prokuraturze krajowej. Kto jest dziś faktycznym szefem tej instytucji?