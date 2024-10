Tajemnicza akcja policji w centrum Warszawy. Sceny jak z filmu gangsterskiego

Czwartek, godzina 10 rano, warszawiacy zmierzają do pracy, rodzice zawożą dzieci do szkół. Tymczasem w Alejach Jerozolimskich rozegrały się sceny, które przywołują na myśl film gangsterski. W pobliżu skrzyżowania z ulicą Łopuszańską aż zaroiło się od radiowozów. Z blisko dziesięciu aut wysiedli funkcjonariusze z wydziału ruchu drogowego oraz policjanci w cywilu, którzy mieli twarze zasłonięte kominiarkami. Dokonali oni zatrzymania pewnego mężczyzny.

Sprawa jest co najmniej tajemnicza. Stołeczne służby nie ujawniły tożsamości zatrzymanego, nie wiadomo również nic o przestępstwach, których miałby się dopuścić. Komenda Stołeczna Policji podała jedynie lakoniczną informację, że warszawscy funkcjonariusze przeprowadzili działania w Alejach Jerozolimskich. Z uwagi na dobro prowadzonego postępowania funkcjonariusze nie ujawniają więcej informacji.

Wiadomo jedynie, że w pobliżu miejsca zatrzymania doszło do kolizji drogowej, która doprowadziła do poważnych utrudnień w ruchu w kierunku centrum Warszawy. Zdarzenie to miało mieć bezpośredni związek z realizowaną operacją policyjną.

Wkrótce więcej informacji