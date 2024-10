11-miesięczna dziewczynka zmarła, bo nie mieli odpowiedniej rurki do intubacji. Ale dramatów jest więcej

Paulina Socha-Jakubowska, „Wprost”: Od jakiegoś czasu śledzę w mediach społecznościowych historię matki śmiertelnie chorego dziecka, która walczy o to, by móc przy synu być w szpitalu, bez czasowych ograniczeń… Historię żony, która towarzyszy w chorobie mężowi. Czytam ich pełne żalu, czasem wstrząsające opisy tego, z jakimi sytuacjami czy zaniedbaniami ze strony ochrony zdrowia te kobiety się spotykają. Mam wrażenie, że my-pacjenci albo rodziny pacjentów w sytuacji, kiedy spotyka nas jakaś tragedia, możemy czuć się bezradni...

Urszula Rygowska-Nastulak: Biuro Rzecznika Praw Pacjenta zostało powołane przede wszystkim po to, aby chronić pacjentów i aby stać na straży ich praw. (…) Tak naprawdę najważniejszym prawem jest prawo do świadczeń medycznych. I to prawo jest najczęściej naruszane przez podmioty lecznicze, szpitale, placówki podstawowej opieki zdrowotnej.

Podcast został zrealizowany we współpracy ze Studiem Plac.