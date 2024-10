Sceny rodem z filmu akcji w Warszawie. Udając policjantów napadli na mężczyznę

We wtorek 22 września mężczyzna poinformował policjantów z warszawskiej Woli, że został wciągnięty przez nieznanych mu sprawców do samochodu, a następnie wywieziony do lasu i okradziony. W sprawie przyjęto zawiadomienie o przestępstwie. Według wstępnych ustaleń zamaskowani sprawcy zajechali drogę mężczyźnie.

W rękach mieli przedmioty przypominające broń palną oraz policyjne odznaki. Poszkodowany został wyciągnięty z samochodu i położony na ziemi. Założono mu kajdanki i umieszczono go w drugim samochodzie. Sprawcy stwierdzili, że są z policji, a mężczyźnie zostaną przedstawione „zarzuty”. Pokrzywdzonemu zabrano saszetkę z 50 tys. zł, dokumenty, karty debetowe, kluczyki do pojazdu i telefony komórkowe.

Mieli policyjne odznaki, założyli mu kajdanki. Obrabowali sejf w jego mieszkaniu

Mężczyznę wywieziono poza granicę Warszawy. Sprawcy zabrali też klucze do mieszkania. Stwierdzili, że muszą zrobić „przeszukanie”, ale okazało się, że z sejfu ukradli 220 tys. zł, trzy tys. euro, laptopy i inne przedmioty. Dopiero po tym napastnicy uwolnili pokrzywdzonego, zostawili go w lesie i odjechali. W ciągu 1,5 doby policjanci przy udziale warszawskich antyterrorystów zatrzymali 49-latka.

W mieszkaniu zatrzymanego znaleziono m.in. imitacje legitymacji i odznak policyjnych, kajdanki, ładowarki na pociski, pasy do broni, kominiarki, magazynki, kabury oraz kilka jednostek broni, a także amunicję. Zabezpieczono także pojazd, który przekazano do badań.

Policja zatrzymała pięć osób

Kolejnego dnia w Ełku zatrzymany został 42-latek. W jego mieszkaniu zabezpieczono 37 tys. zł. O północy zatrzymano 31 i 34-latka. W ich pojeździe była ketamina (242 gr), MDMA (437 gr) i kokaina (70 gr). Od mężczyzn zabezpieczono też 81 tys. zł. Piąty sprawca to 23-latek, którego zatrzymano na warszawskim Wawrze. Tutaj również zabezpieczono pojazd, który brał udział w rozboju.

W sprawie wszczęto śledztwo. Podejrzanych doprowadzono do prokuratury. Mężczyźni usłyszeli zarzuty rozboju z użyciem broni palnej, przywłaszczenia funkcji publicznej, krótkotrwałego zaboru pojazdu, posłużenia się cudzym dokumentem i pozbawienia wolności działając wspólnie i w porozumieniu. Dodatkowo 31 i 34-latek odpowiedzą też za posiadanie znacznej ilości narkotyków.

Sąd na wniosek prokuratora zdecydował o tymczasowym aresztowaniu wszystkich podejrzanych. Za te przestępstwa grozi im kara nawet do 20 lat pozbawienia wolności. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań.

