Była żona Palikota przerwała milczenie. Ich rozstanie było bardzo burzliwe

Janusz Palikot i jego żona zostali się przeszło 20 lat temu. Para sfinalizowała swój rozwód w 2005 roku. Rozstanie biznesmena z Marią Nowińską było bardzo burzliwe – między małżonkami wywiązała się awantura o podział majątku m.in. o lubelski Polmos oraz rezydencję w Jabłonnie. Była partnerka Janusza Palikota oskarżała go m.in. o wyprowadzanie milionów złotych do rajów podatkowych np karaibskiej wyspy Curacao.

Biznesmen utrzymywał, że była żona w podziale majątku otrzymała godziwą część – 30 mln zł i 10 tys. zł alimentów na synów. Maria Nowińska uważała, że majątek, który współtworzyła z byłym mężem, nie został uczciwie podzielony. Domagała się od Janusza Palikota przeszło 40 mln złotych.

Na łamach Wprost Maria Nowińska opowiadała w 2012 roku, że „biznesmen wykorzystywał pozycję siły”. – On uciekał przed wierzycielami. Potem osiągnął pułap milionera i wschodzącej gwiazdy polityki. Wtedy wiele osób zapomniało o należnych pieniądzach. Z różnych względów: boją się, że zniszczy ich skarbówka, nie chcą mieć ustosunkowanego przeciwnika – opowiadał.

– Przez trzy lata po wyprowadzeniu się Janusza Palikota z Jabłonny wypłacałam zaległe pieniądze pracownikom i rozwiązywałam sytuacje konfliktowe z przeszłości. Nie mogłam tego nie robić, bo tam żyję, między ludźmi. Patrzę im codziennie w oczy. Na początku odsyłałam ich do Palikota, ale oni wracali i mówili, że już nigdy do niego nie pójdą – komentowała.

Teraz „Maria Nowińska przyznała w rozmowie z dziennikarzami, że zatrzymanie jej byłego męża to dla niej trudna sytuacja”. – Przykro, że to wszystko tak się skończyło. Paradoksalnie, to jest właśnie dominujące uczucie po tych dwudziestu latach – powiedziała była żona Janusza Palikota. Kobieta podkreśliła, że para ma dwóch synów, którzy bardzo mocno przeżywają całą sytuację. – Nie jestem osobą wierzącą, ale w tej sytuacji chcę się pomodlić za mojego byłego małżonka – dodała.

Maria Nowińska udzieliła w 2012 roku obszernego wywiadu redakcji Wprost. W rozmowie padły mocne oskarżenia, kobieta już wiele lat temu wspominała o problemach finansowych byłego męża. Zachęcamy do lektury!

