Rosja bankrutuje, Solidarna Polska zagrożeniem dla PiS i jak czarował Palikot. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Rosji kończą się pieniądze”. W 2025 r. w rosyjskim budżecie nie będzie już pieniędzy na prowadzenie wojny z taką intensywnością, jak obecnie. Putin będzie zmuszony zamrozić front na Ukrainie, chyba, że pożyteczni idioci na Zachodzie uratują wcześniej jego reżim– pisze Jakub Mielnik.

„Zjednoczenie z zagrożeniem”. Zapowiadany powrót Solidarnej Polski do dawnej formacji wydaje się nieprzygotowany i niesie poważne zagrożenie dla PiS. Czy w takie zjednoczenie wpisany jest rozpad partii? – zastanawia się Eliza Olczyk.

„Cztery lata z Palikotem”. – Janusz z premedytacją wycisnął z ludzi to, co najlepsze. Późno przejrzałem na oczy – wspomina w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską Artur Dębski, były poseł Ruchu Palikota.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Czasy nie są aż tak złe”. – Wynagrodzenie prezesa NBP to gruba przesada i prowokowanie obywateli. Dla ludzi to abstrakcja, że ktoś w Polsce może tyle zarabiać – mówi w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej Hanna Gronkiewicz-Waltz.

„Dylemat Hołowni”. Lider Polski 2050 stoi przed dylematem dotyczącym startu w wyborach prezydenckich. Najlepszym wyjściem dla niego byłoby pozostanie na stanowisku marszałka Sejmu – pisze Joanna Miziołek.

„Tylko Matysiak żal”. Czego by nie mówić do działaczach Sojuszu Lewicy Demokratycznej, o ich PRL-owskim rodowodzie i uwikłaniu w grzechy minionego systemu, to większość z nich była państwowcami. W Nowej Lewicy chyba nie bardzo wiedzą, co to sformułowanie znaczy – analizuje Eliza Olczyk.

„Wybiła godzina podrywu”. Idziesz na zakupy, bierzesz ananasa, wjeżdżasz w czyjś wózek swoim – właśnie rozpocząłeś flirt. Karol Górski pisze o nowym trendzie, który zamienia supermarkety w aplikację randkową.

„Łączy je piłka i brak boiska”. – Podwarszawscy radni nie chcą boisk, bo według nich to „wylęgarnie marginesu społecznego” – tłumaczy w wywiadzie Krystyny Romanowskiej Rafał Rostkowski, który walczy o sportowe prawa dzieci.

„Odporni na kryzys”. – Klienci zaczęli kupować za gotówkę po kilka apartamentów i je wykańczać. W segmencie premium kryzys nie jest widoczny – mówi Iwonie Ławeckiej-Marczewskiej Anna Koszela, architektka wnętrz.

„Frankowicze bez presji”. W wyniku uchwały dotyczącej „getinowych” spraw frankowych syndyk stracił swoją kartę przetargową. Magdalena Pledziewicz tłumaczy, dlaczego teraz presja na kredytobiorców powinna zelżeć.

„Alibi dla Scholza”. Huragan Milton „uratował” prestiż Donalda Tuska, ale dla Polski to ostatni dzwonek, żeby zadbać o obecność w gronie państw decydujących o strategii wobec Moskwy – ostrzega Jakub Mielnik.

„Powrót do skrajności”. AfD zaczyna wyrastać na nową twarz niemieckiej polityki. To proces niepokojący z wielu powodów i nie wolno nam, tutaj w Polsce, szczędzić wysiłków, by go zrozumieć – apeluje Miłosz Szymański.

„Wielka pokusa Ameryki”. – Nie wierzę Trumpowi i jego kompanom. W sytuacji kryzysowej oni nie będą chcieli poświęcać swoich żołnierzy, żeby nas bronić – mówi w rozmowie z Magdaleną Frindt prof. Radosław Markowski, politolog.

„Kozły ofiarne Putina”. Odpowiedzialność za niepowodzenia w wojnie z Ukrainą Putin zrzuca na tych, którzy stanowili fundament jego władzy. Wśród aparatczyków narasta panika: kto następny do „odstrzału”? – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.