Pięcioletni chłopiec zginął na oczach matki. Ważny ruch prezydent Gdańska po tragedii

W piątek 11 października po godz. 17:16 do Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Gdańsku wpłynęło zgłoszenie o potrąceniu przez tramwaj na pętli przy ul. Świętokrzyskiej dwóch osób. Na miejsce zadysponowało służby. W wyniku wypadku, do którego doszło na pętli Łostowice-Świętokrzyska, zginęło kilkuletnie dziecko, a jego matka została przewieziona do szpitala.

Gdańsk. Pięciolatek zginął na miejscu po potrąceniu przez tramwaj. Motorniczy zostanie przesłuchany

Prezydent Gdańska, komentując wypadek, podkreśliła w mediach społecznościowych, że „pracujące na miejscu służby ratunkowe udzieliły niezbędnej pomocy zarówno osobie poszkodowanej, jak i motorniczemu”. Uruchomione zostało również wsparcie psychologiczne. Dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego zdarzenia bada policja. Motorniczy był trzeźwy, ma zostać przesłuchany. Aleksandra Dulkiewicz przekazała także rodzinie ofiary „wyrazy najgłębszego współczucia i wsparcia w tych trudnych chwilach”.

W sobotę prezydent Gdańska zamieściła nowy wpis. „Bezpieczeństwo mieszkanek i mieszkańców Miasto Gdańsk jest dla mnie najważniejsze. Dlatego podjęłam decyzję o przeprowadzeniu audytu wszystkich pętli tramwajowych oraz nieoznakowanych miejsc przejścia przez tory. Bezpieczeństwo to jednak nie tylko infrastruktura – to także świadomość i odpowiedzialność każdej i każdego z nas” – zaznaczyła na wstępie.

Aleksandra Dulkiewicz o kampanii ws. zasad bezpiecznego zachowania na przejściach

„Niebawem uruchomimy szeroko zakrojoną kampanię informacyjną i edukującą o zasadach bezpiecznego zachowania na przejściach, drogach rowerowych oraz ulicach. Zadbamy o to, by każdy – od najmłodszych po seniorów – miał pełną wiedzę na temat tego, jak bezpiecznie poruszać się po mieście” – podsumowała Aleksandra Dulkiewicz.

Czytaj też:

Policja reaguje na skandal na meczu w Gdańsku. Dwaj pseudokibice zatrzymaniCzytaj też:

Sześciolatek zginął na pasach. Autem kierował nastolatek