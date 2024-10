Sześciotygodniowy chłopiec trafił do szpitala. Podejrzany ojciec

Mundurowi sprawdzają, czy w tym konkretnym przypadku doszło do znęcania się nad dzieckiem. Sprawę nadzoruje Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe. Nie wiadomo, czy mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów i czy – jeśli tak, to jakie – składał wyjaśnienia.

Jak podaje Polska Agencja Prasowa, został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące, a wniosek o areszt motywowany był między innymi obawą matactwa.

Szpital powiadomił służby. Zatrzymano ojca sześciotygodniowego chłopca

Lekarze, którzy przyjęli dziecko do szpitala po przeprowadzonych badaniach stwierdzili, że mógł to nie być nieszczęśliwy wypadek. Powiadomiono policję, która zatrzymała mężczyznę, ojca dziecka.

Marek Winnicki, szef Prokuratury Rejonowej Białystok-Południe powiedział PAP, że dochodzenie jest na wstępnym etapie. – W toku postępowania będą weryfikowane inne zachowania podejrzanego, w szczególności, czy nie dochodziło do znęcania lub jakichś innych zachowań bezprawnych wobec dziecka, czy też innych członków rodziny – zaznaczył.

