Nastolatkowie skatowali bezdomnego mężczyznę. Grożą im surowe wyroki

Rzeczniczka Prokuratury Okręgowej w Sieradzu prok. Jolanta Szkilnik w środę 16 października poinformowała Polską Agencję Prasową o śmierci mężczyzny, którego gnębiła grupa nastolatków w Dobroniu.

Dobroń. Nastolatkowie znęcali się nad mężczyzną. Ofiara zmarła

– 43-letni pokrzywdzony doznał obrażeń ciała realnie zagrażających życiu i pomimo udzielonej mu specjalistycznej opieki medycznej zmarł. Zaplanowana została sekcja zwłok dla szczegółowego ustalenia zakresu doznanych obrażeń ciała i przyczyny śmierci – przekazała.

Do łódzkiego szpitala pobity mężczyzna trafił we wtorek 8 października. Odnaleziony został w Dobroniu koło Pabianic i szybko stwierdzono, że wymagał on natychmiastowej pomocy lekarzy.

Miejscowi policjanci ustalili, że do tragicznego stanu mężczyzny doprowadziła grupa nastolatków w wieku od 16 do 18 lat. Cała grupa została zatrzymana. Młodzi ludzie podejrzewani są o pobicie i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem nad bezdomnym mężczyzną.

Dobroń. Skatowali bezdomnego na śmierć

Wiadomo już, że nastolatkowie przyznali się do zarzucanych im czynów. Nie potrafili wyjaśnić przyczyn swojego zachowania. Początkowo groziła im kara 10 lat pozbawienia wolności. Po śmierci 43-latka wymiar kary jednak się zmienił. Teraz mogą liczyć się z wyrokiem nawet 15 lat więzienia za pobicie ze skutkiem śmiertelnym i znęcanie się ze szczególnym okrucieństwem.

– Po wykonaniu czynności zaplanowanych w sprawie będzie można określić ostateczną treść zarzutów i kwalifikację prawną, a także czy 16-latkowie będą odpowiadać jak osoby dorosłe – przekazała PAPŚ prokurator Szkilnik.

Sąd Rejonowy w Łasku postanowił, że podejrzani pozostaną tymczasowo w areszcie przez okres 3 miesięcy. Z racji na swój wiek, dwaj 16-latkowie umieszczeni zostali w młodzieżowym ośrodku wychowawczym.

Prokuratura podkreślała, że śledztwo jest nadal we wstępnej fazie. Trwają przesłuchania świadków, zabezpieczane są nieosobowe materiały dowodowe, odbywają się też oględziny. Śledczy próbują ustalić, od jak dawna trwało znęcanie się nad bezdomnym mężczyzną oraz ilu było ostatecznie pokrzywdzonych, a ilu sprawców.

