Mroźny początek weekendu. Kierowcy powinni się przygotować

Zapowiada się wietrzny dzień. Ale zanim na dobre rozhula się wiatr, noc upłynie pod znakiem pogodnej, choć chłodnej aury.

Jak podają synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w nocy nie zobaczymy zbyt wielu chmur na niebie. Lokalnie, szczególnie w rejonach podgórskich Karpat, pojawić się może mgła ograniczająca widzialność do 200 metrów. Kierowcy zatem powinni być wyjątkowo czujni.

Termometry wskażą minimalnie od 0 stopni Celsjusza miejscami na wschodzie i tu też przy gruncie możliwe są spadki temperatury do -2 stopni Celsjusza. Około 4 stopnie pokażą z kolei termometry w centrum, do 9 stopni Celsjusza miejscami w zachodniej połowie.

Piątek pod znakiem słonecznej pogody

Synoptycy prognozują, że poranek również osnuty będzie mgłą.

Wiatr powieje słabo i umiarkowanie, okresami może być porywisty. W rejonach podgórskich Sudetów dość silny, południowo-wschodni i południowy. Nad morzem rozpędzi się do 55 kilometrów na godzinę, w Beskidzie Śląskim i Żywieckim do 60 kilometrów na godzinę, na Przedgórzu Sudeckim do 90 kilometrów na godzinę.

W ciągu dnia słupki termometrów wskażą maksymalnie 19 stopni Celsjusza na Śląsku i Małopolskie. Mieszkańcy centrum kraju zobaczą z kolei około 16 stopni Celsjusza, a mieszkańcy wschodu Polski: 12 stopni Celsjusza.

Biomet? Korzystny

Ci, którzy swoje złe samopoczucie tłumaczą niekorzystnym biometem, jutro nie będą mogli użyć tej wymówki.

"W Polsce północno-wschodniej rano i wieczorem, ze względu na umiarkowany stres zimna, biotropia pogody będzie obojętna, natomiast w ciągu dnia będzie ona korzystna. Na pozostałym obszarze kraju stabilna, wyżowa pogoda przez większość dnia będzie korzystnie oddziaływać na organizm człowieka; jedynie w czasie porywów wiatru (głównie na północy i w centrum) przeważnie korzystne warunki biometeorologiczne mogą przejściowo słabnąć do obojętnych" – poinformowali synoptycy IMGW.

