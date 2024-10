Jedno zdjęcie wywołało na X falę komentarzy. „Pan tak zawsze z przyczajki?”

Paulina Matysiak z Nowej Lewicy w ostatnich miesiącach wzbudziła sporo emocji swoimi kontaktami z politykami opozycji. Jej kolegom nie spodobała się zwłaszcza współpraca z Marcinem Horałą z PiS w ramach ruchu „Tak Dla Rozwoju. CPK – Atom – Porty”. Matysiak została zawieszona w prawach członka klubu Lewicy, głosami koalicji rządzącej odwołano ją też z komisji infrastruktury.

Paulina Matysiak w otoczeniu posłów Konfederacji

Następujące później ciepłe wypowiedzi prawicowych polityków o Paulinie Matysiak tylko podgrzały atmosferę wokół jej osoby. Teraz oliwy do ognia dolał poseł KO Witold Zembaczyński. Uwiecznił on rozmowę posłanki Lewicy z przedstawicielami Konfederacji. Zdjęcie podpisał „prawicowi kamraci z nowym nabytkiem”. Dodał też sugestywny hasztag #ДаDlaCPK. Paulina Matysiak postanowiła odpowiedzieć.

„Pan tak zawsze z przyczajki robi zdjęcia na sejmowych korytarzach? Posłowie Michał Wawer i Witold Tumanowicz pracują jak i ja w parlamentarnym zespole »Tak Dla Rozwoju. CPK – Atom – Porty« w przeciwieństwie do pana. Zapraszamy do dołączenia do zespołu, bo prawdą jest, że polską racją stanu są projekty infrastrukturalne, takie jak np. CPK. Ważne ze względu na korzyści społeczne, gospodarcze, militarne” – pisała posłanka.

Zembaczyński „sejmowym paparazzi”

„Skończmy z tym sekciarskim sposobem myślenia, że nie można rozmawiać i pracować z osobami z innych niż nasze ugrupowanie” – dodawała Paulina Matysiak. Wtórował jej poseł Konfederacji Michał Wawer. „Panie pośle, rozmawiając z ludźmi z innych partii, można się czasem czegoś nauczyć. Powinien pan kiedyś spróbować” – zwracał uwagę. „Nasz sejmowy paparazzi” – pisał krótko Witold Tumanowicz.

Wśród licznych komentarzy na uwagę zasługuje też ten autorstwa Ewy Hernik-Zajączkowskiej z Konfederacji. Zwróciła ona uwagę na instrumentalne nazwanie kobiety we wpisie posła Koalicji Obywatelskiej. Samo jego zachowanie podsumowała krótko. „Żenada z pana strony” – pisała w wiadomości na X.

