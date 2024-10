Wielki exodus z partii Razem. Uderzają w rząd Tuska

Decyzja polityczek partii Razem wywołała niemałe zamieszanie na polskiej scenie politycznej. Wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat oraz posłanki Dorota Olko, Daria Gosek-Popiołek, Anna Górska i Joanna Wicha poinformowały, że opuszczają ugrupowanie. Jak się później okazało, nie był to koniec odejść. Łącznie z formacją pożegnało się 27 polityków.

Razem na zakręcie. Kolejni politycy opuścili partię Zandberga

Jak czytamy w oświadczeniu Razem, „w partii pozostaje blisko 3000 członków, którzy nadal wierzą, że program, który obiecali wyborcom, jest ważniejszy niż stanowiska i osobiste kariery”. W komunikacie podkreślono, że „Razem była, jest i będzie partią lewicy społecznej”.

„Niezależną i demokratyczną. Polska potrzebuje siły stojącej po stronie pracowników, konsekwentnie broniącej praw człowieka. Dziś, gdy rząd mówi o prawach człowieka językiem skrajnej prawicy, forsuje budżet uderzający w pracowników i publiczną ochronę zdrowia, Polska bardziej niż kiedykolwiek potrzebuje partii, która stawia interes społeczeństwa ponad interesy polityków” – napisano.

Partia Razem uderza w rząd Donalda Tuska



W ocenie polityków partii Razem „ich ugrupowanie jest strategiczną rezerwą polskiej demokracji”. Przy okazji postanowili uderzyć w rząd Donalda Tuska. „Nie dopuścimy do tego, by jedynym krytycznym głosem wobec rządu Tuska był głos skrajnej prawicy. To prosta droga, by po kolejnych wyborach do władzy doszły PiS i Konfederacja” – stwierdzili. „Rząd Tuska swoimi antyspołecznymi działaniami zawodzi kolejne grupy wyborców. Polska potrzebuje demokratycznej opozycji, broniącej dobra wspólnego, sprawiedliwości społecznej i praw człowieka” – dodali.

Na razie nie wiadomo, jak potoczą się dalsze losy partii Razem. Na najbliższy weekend zaplanowano kongres, podczas którego zostaną podjęte decyzje o przyszłości formacji. „Po tym wydarzeniu wspólnie ze strukturami partii w całej Polsce, samorządowcami Razem, zaprzyjaźnionymi organizacjami i ruchami społecznymi będziemy dalej budować niezależną i odważną lewicę społeczną” – zapewniono w oświadczeniu.

