Macierewicz „obnażony do szpiku kości”? Polityk PO domaga się ostrej reakcji

Minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz i wiceszef resortu Cezary Tomczyk zaprezentowali raport Zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej. Temat na bieżąco komentowali politycy koalicji rządzącej. „Antoni Macierewicz podkomisję smoleńską traktował jak swoją własność, szastał pieniędzmi na prawo i lewo, robił perfidną politykę na ludzkiej tragedii, a to wszystko za zgodą Jarosława Kaczyńskiego” – zaznaczył Tomasz Trela z Lewicy.

Zdaniem Kamili Gasiuk-Pihowicz z KO „dochodzili do prawdy, ale doszli tylko do granic obłudy i manipulacji”. „Macierewicz, z przyzwoleniem kierownictwa PiS, wykorzystywał narodową tragedię do politycznej promocji i wyciągania publicznych pieniędzy. Raport MON pokazuje skalę demoralizacji, dezinformacji i kłamstwa. Powszechna korupcja i organizacyjna patologia” – wtórował Grzegorz Schetyna z PO.

Były szef MON krytykowany

„Kontrola MON nie pozostawia złudzeń: fałszowali wyniki, niszczyli dowody, manipulowali eksperymentami. Zmarnowali ponad 80 milionów zł z publicznych pieniędzy na promocję Macierewicza i jego urojeń” – ocenił z kolei minister ds. Unii Europejskiej Adam Szłapka.

Senator Platformy Obywatelskiej Bogdan Klich zauważył natomiast, że „podkomisja Macierewicza była jedyną w historii badań wypadków lotniczych komisją, której członkowie nigdy nie byli na miejscu wypadku i nie obejrzeli wraku samolotu”.

Antoni Macierewicz atakowany w związku z raportem ds. podkomisji smoleńskiej. Komentarze

„To brzmi wręcz nieprawdopodobnie, ale jest faktem – Macierewicz zgubił fragmenty samolotu, które były dowodami w śledztwie dotyczącym katastrofy smoleńskiej. Łgał przy tym z trybuny sejmowej, że nic takiego nie miało miejsce. Z ustaleń kontrolerów z MON wynika, że np. fotele były deponowane... u Biniendy. To nie jest tylko zaniedbanie i niechlujstwo, to profanacja i wyjątkowo obrzydliwe przestępstwo. O wszystkim wiedział Błaszczak” – oburzał się z kolei Krzysztof Brejza.

Europoseł PO aktywnie komentował poszczególne wątki raportu przedstawiane przez Ministerstwo Obrony Narodowej. „Macierewicz obnażony do szpiku kości. Kłamca, manipulator. Jeszcze dziś powinien złożyć mandat posła i być wyrzucony z PiS Inaczej – będzie to świadectwem akceptacji kłamstw przez cały PiS” – kontynuował Brejza.

Antoni Macierewicz pod ostrzałem. „Jak najszybciej uchylenie immunitetu, zarzuty i wyrok”

„Tu trzeba działać szybko. Bo za chwilę być może będziemy musieli ich szukać na Białorusi czy Rosji. Jak najszybciej uchylenie immunitetu, zarzuty i wyrok. Za złodziejstwo, za wykorzystywanie narodowej tragedii. Za zdradę stanu” – stwierdził z kolei eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Dariusz Joński.

