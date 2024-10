Niedziela handlowa 27 października. Czy dziś zrobimy zakupy?

Niedziele handlowe budzą mieszane uczucia w społeczeństwie. Niektórzy chcieliby, by sklepy były czynne w każdą niedzielę, inni z kolei przyzwyczaili się do obecnego stanu rzeczy i nie przeszkadza im to, że w niedzielę nie można wybrać się do ulubionych sklepów. Sytuację zaakceptowali także sprzedawcy, zwłaszcza lokalnych sklepików, które i tak mogą funkcjonować w niedziele, jeśli właściciel stanie za ladą.

Czy niedziela 27 października to niedziela handlowa?

Czy w najbliższą niedzielę zrobimy zakupy? Niestety, nie. Może to wydawać się zaskakujące, bo już wkrótce przypada duże święto, przed którym wiele osób będzie robiło większe zakupy. Mimo że w piątek świętujemy 1 listopada, to poprzedzająca go niedziela nie będzie niedzielą handlową. Jeśli planujemy kupować znicze czy chryzantemy na Wszystkich Świętych w dużych sklepach, powinniśmy zrobić zakupy wcześniej.

Co będzie czynne w niedzielę 27 października?

W niedzielę 27 października zakupy będzie można zrobić w sklepach, które mają status placówki pocztowej (np. w Żabce, Carrefourze czy Topazie), a także na stacjach benzynowych i w sklepach na dworcach.

Kiedy będzie niedziela handlowa?

W listopadzie nie będzie żadnej niedzieli handlowej, a zakupy będzie można zrobić dopiero 15 grudnia. W grudniu 2024 r. będziemy mieli dwie niedziele handlowe, bo sklepy będą otwarte również 22 grudnia.

