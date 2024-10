„Seksistowski i chamski sposób wypowiedzi”. Żukowska o PSL: Może Kosiniak-Kamysz ma bóle fantomowe

Eliza Olczyk, Wprost: Czy premier Donald Tusk często zaskakuje koalicjantów? Pytam o to, bo podobno strategia migracyjna, która narobiła tyle szumu, nie była z nikim uzgadniana? Lewica wyglądała na zaskoczoną, a nawet nieco zniesmaczoną pomysłem szefa rządu.

Anna Maria Żukowska: To, co zaprezentował premier Donald Tusk, a zarazem przewodniczący Platformy Obywatelskiej na Radzie Krajowej własnej partii, nie było uzgodnione w ramach rządu. Co więcej, nikt tego nie widział poza wiceministrem spraw wewnętrznych Maciejem Duszczykiem.

Bo on tę strategię przygotował.

No właśnie. Na szczęście z tych pierwszych założeń brzmiących „tymczasowe zawieszenie prawa do azylu” premier, mam wrażenie, już po weekendzie zaczął wycofywać się rakiem. W wystąpieniu sejmowym kilka dni później Donald Tusk przekonywał, że, cytuję „nikt nie mówi o zawieszeniu prawa do azylu”.

Ponadto, ciągle nie wiemy, jaki kształt miałaby przybrać owa strategia w konkretnych przepisach. My jako Lewica będziemy czekać na propozycję legislacyjną, by móc ją realnie ocenić. Trzeba pamiętać, że strategia to jest dokument kierunkowy, wskazujący poszczególnym ministerstwom czym, gdzie mają się zająć, jeżeli chodzi o legislację, ale sama w sobie prawa nie stanowi.

Podoba się pani ten dokument kierunkowy?

Jeżeli chodzi o strategię, to według naszej lewicowej optyki, ona jest w większości nawet całkiem niezła. Nie podobają nam się jedynie założenia budzące wątpliwości na gruncie przestrzegania praw człowieka, konstytucji i konwencji genewskich.

Nie jestem też przekonana, że dzięki tym założeniom dotyczącym udzielania azylu, udałoby się w ogóle osiągnąć cele, które chciałby zrealizować premier.

Jakie to cele?