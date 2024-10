Ewentualnie daj: Zawieszenie prawa do azylu. Polacy powiedzieli, co o tym myślą

Podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej premier Donald Tusk ogłosił zamiar czasowego zawieszenia prawa do azylu. Szef rządu argumentował, że współczesne realia geopolityczne, w tym działania białoruskiego prezydenta Aleksandra Łukaszenki, prezydenta Rosji Władimira Putina oraz grup zajmujących się przemytem ludzi, wymagają zdecydowanych działań w celu ochrony polskiego bezpieczeństwa.

Nowa strategia migracyjna Tuska

W jego ocenie prawo do azylu jest obecnie nadużywane w sposób, który zagraża suwerenności i stabilności Polski, co zmusza do podjęcia radykalnych kroków. Tusk zapewnił, że w tej materii będzie „twardy i bezwzględny”.

– Nie będziemy implementować żadnych europejskich i unijnych pomysłów, jeśli będziemy mieli pewność, że godzą w nasze bezpieczeństwo – wyjaśnił Prezes Rady Ministrów, podkreślając, że mowa o nowym pakcie migracyjnym. – Nikt mnie do tego nie zmusi i nie przekona – zapewnił.

Polacy zapytani o wprowadzenie nowych regulacji, w tym czasowego ograniczenia prawa do azylu, wypowiedzieli się niejednoznacznie, choć większość uważa taki krok za uzasadniony.

Z sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster dla „19.30” i TVP Info wynika, że propozycję premiera popiera 54% respondentów. Warto zwrócić uwagę, że 28% badanych odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 25% uznało tę decyzję za „raczej właściwą”. Jedynie 17% respondentów wyraziło sprzeciw wobec pomysłu, z czego 8% kategorycznie się z nim nie zgodziło. Znaczna część, bo aż 29%, nie miała wyrobionego zdania w tej kwestii.

Wyniki sondażu pokazują, że decyzja Donalda Tuska znajduje ogromne poparcie wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (62%; 27% – „zdecydowanie tak”, 34% – „raczej tak”) oraz Konfederacji (62%; „zdecydowanie tak” – 37%, „raczej tak” – 25%). Największe poparcie dla pomysłu Donalda Tuska wyraża elektorat Bezpartyjnych Samorządowców (85%; „zdecydowanie tak” – 43%; „raczej tak” – 42%).

Polacy wypowiedzieli się na temat zawieszenia prawa do azylu

Co ciekawe, wśród wyborców Lewicy, która tradycyjnie opowiada się za bardziej otwartą polityką migracyjną, poparcie dla tej propozycji szefa rządu wynosi 41%, a przeciwnych pomysłowi jest 36% ankietowanych.

Również większość elektoratu Trzeciej Drogi popiera pomysł szefa rządu. Za jest 57% respondentów, przy czym „zdecydowanie tak” odpowiedziało 27%, a „raczej tak” – 30%.

Pomysł zawieszenia prawa do azylu popiera równo połowa wyborców partii Polska Jest Jedna. 32% z nich odpowiedziało na pomysł wprowadzenia nowej regulacji „zdecydowanie tak”, a kolejnych 18% – „raczej tak”.

Badanie zostało zrealizowane przez Instytut Badań Pollster w dniach 14–15 października 2024 roku metodą CAWI na próbie N=1070 dorosłych Polaków. Maksymalny błąd oszacowania wyniósł ok. 3%.

