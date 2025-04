Niemal 20 proc. Polaków chce głosować w wyborach, ale nie wie, na kogo. Sondaż dla „Wprost”

Do pierwszej tury wyborów prezydenckich zostało niespełna 40 dni. Kampania wyborcza nabiera tempa, emocje rosną. Już niedługo Polacy zdecydują, kto będzie głową państwa na kolejne lata. Na czele sondaży pozostaje Rafał Trzaskowski, a drugie i trzecie miejsce, czasem zamiennie, przypadają Karolowi Nawrockiem i Sławomirowi Mentzenowi.

Jak wynika z sondażu SW Research dla „Wprost”, wciąż jest wielu niedecydowanych wyborców, którzy potencjalnie mogliby wpłynąć na ostateczny wynik wyścigu o fotel prezydencki.

Czy zamierzasz wziąć udział w pierwszej turze wyborów prezydenckich?

Na tak postawione pytanie zdecydowana większość ankietowanych (66,1 proc.) wybrała odpowiedź: „Tak i wiem, na kogo oddam głos”. W badaniu ujawnia się jednak całkiem spora grupa osób, które wiedzą, że chcą wziąć udział w wyborach, ale nie wiedzą, którego kandydata ostatecznie poprą przy urnie.

Odpowiedź „Tak, ale nie wiem jeszcze, na kogo zagłosuję” wskazało aż 18,8 proc. respondentów.

Do niezdecydowanych dołącza jeszcze 9,2 proc. Polaków, którzy „jeszcze nie wiedzą, czy wezmą udział w wyborach”.

Pozostałe 5,9 proc. deklaruje, że 18 maja nie pojawi się w lokalach wyborczych.

Pewność przychodzi z wiekiem?

Jak wynika z badania SW Research, to mężczyźni są bardziej pewni zarówno udziału w wyborach, jak i tego, kogo w nich poprą (72,8 proc. wobec 60,2 proc. kobiet). Kobiety częściej wskazywały odpowiedź, że chociaż chcą głosować, to nie wiedzą jeszcze, na kogo (23,1 proc. wobec 13,9 proc u mężczyzn). Więcej pań jest też niezdecydowanych co do samego uczestnictwa w wyborze prezydenta (10,9 proc. wobec 7,3 proc.).

Spore rozbieżności w odpowiedziach można zauważyć w poszczególnych grupach wiekowych badanych. W przypadku odpowiedzi: „Tak i wiem, na kogo oddam głos”, poziom zdecydowania wyraźnie rośnie wraz z wiekiem:

Badani do 24 lat – 51,1 proc.

25-34 lata – 56,3 proc.

35-49 lat – 65 proc.

Powyżej 50 lat – 75,1 proc.

Analogicznie odpowiedź „Tak, ale nie wiem jeszcze, na kogo zagłosuję” częściej pojawia się w dwóch pierwszych grupach (odpowiednio 25,7 i 26,9 proc.), a rzadziej w dwóch ostatnich (19,2 i 13,1 proc.).

Warto też odnotować, że to wśród najmłodszych respondentów notujemy najwyższy odsetek tych, którzy deklarują, że nie pójdą na wybory (11,1 proc.).

Duże miasto – większa pewność

W przypadku rozkładu wg wykształcenia, najmniej zdecydowanych do udziału w wyborach i wiedzących, na kogo oddać głos, jest w grupie osób z wykształceniem podstawowym/gimnazjalnym (50,7 proc.). Na pozostałych szczeblach edukacji, od zasadniczego zawodowego, przez średnie do wyższego – procent ten jest podobny i waha się od 63 do 68,8 proc.