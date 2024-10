Zaginęła 19-letnia Dominika. Nie dotarła do szkoły

Jak podała w mediach społecznościowych policja z Ząbkowic Śląskich, nastolatka ostatni raz była widziana dzisiaj po godzinie 8 w okolicy targowiska w Ząbkowicach Śląskich (Dolnośląskie) na ulicy Dalekiej. Wysiadała z autobusu.

„Do szkoły jednak nie dotarła” – czytamy w poście zamieszczonym na profilu komendy na Facebooku.

Zaginęła Dominika Ostrowska Klimek. Policja opublikowała rysopis

Autorzy wpisu opublikowali rysopis zaginionej. „Nastolatka ma około 160 centymetrów wzrostu, tego dnia ubrana była na czarno oraz buty typu”glany„ w kolorze niebieskim” – opisano. Dodano, że Dominika ma charakterystyczny bordowo-fioletowy kolor włosów.

„Prosimy o wszelkie informacje, mogące pomóc w odnalezieniu nastolatki. Osoby, które wiedzą gdzie Dominika może przebywać, proszone są o kontakt z najbliższą jednostką policji lub o telefon pod numer 478756200 lub 478756222, a także numer alarmowy 112” – poinformowano.

Poszukiwana Dominika. Nie tylko ona

To kolejne zaginięcie nastolatki w ostatnich dniach. Jedną z poszukiwanych jest Weronika Czajkowska, która zaginęła w Malborku (Pomorskie). 4 października rano wyszła z domu do szkoły. Siedemnastolatka jednak nie dotarła do wspomnianej placówki – od tamtej pory jest poszukiwana.

Jak czytamy na profilu SOS Zaginięcia na Facebooku, nastolatka od 4 października nie skontaktowała się z bliskimi, nie wróciła też do domu. Wpis na jej temat opatrzono hasłem „zagrożenie zdrowia lub życia”.

„Weronika ma ze sobą telefon, który ostatnio logował się 5.10.2024 roku w Malborku. Tego samego dnia około godziny 15.00 była widziana na ulicy Sienkiewicza, koło wieżowców. Od tamtej pory jej telefon jest nieaktywny” – informują autorzy wpisu zamieszczonego w mediach społecznościowych.

