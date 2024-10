Macierewicz nie straci orderu Orła Białego. Duda rozwiał nadzieje Czarzastego, jest odpowiedź

Włodzimierz Czarzasty w piątek 25 października zwrócił się do Andrzeja Dudy o pozbawienie Antoniego Macierewicza orderu Orła Białego, który ten dostał 23 września 2022 r. – Ustawa z 1992 roku mówi, że prezydent może podjąć decyzję o pozbawieniu orderu, jeżeli odznaczony dopuścił się, czynu, w którego skutek stał się niegodny jego posiadania – zauważył lider Lewicy. Czarzasty powołał się na wnioski zespołu ds. oceny funkcjonowania podkomisji smoleńskiej.

„Tu nie chodzi o odebranie komukolwiek zasług. Nikt tu nie podważa dokonań pana Macierewicza w ramach KOR. Tylko że to nie działa tak, że jak już się raz dostanie odznaczenie, to można do końca życia spać spokojnie i robić sobie co się chce, nie oglądając się na nikogo. Tu chodzi o uczciwość względem tego, co dzisiaj obserwujemy. Pan Macierewicz dopuścił się haniebnych czynów i na tej podstawie, korzystając z przepisów prawa, można mu odebrać order” – dodał polityk w poniedziałek.

Antoni Macierewicz zachowa order Orła Białego. Sygnał Andrzeja Dudy dla Włodzimierza Czarzastego

Andrzej Duda pytany o sprawę Macierewicza w Radiu Zet zaznaczył, że były szef MON „dostał Order Orła Białego za swoje wielkie zasługi dla naszej wolności, odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności i to są wielkie zasługi jeszcze z lat 60. XX w”.. – Pan Czarzasty mało istnieje w polityce i chyba w ten sposób postanowił zaistnieć. Rzeczywiście, że wystąpi z taką propozycją. Można się uśmiechnąć. Nie widzę żadnego powodu do tego – podkreślił prezydent.

Na te słowa błyskawicznie zareagował lider Lewicy. „Pan Prezydent A. Duda odmówił pozbawienia A. Macierewicza Orderu Orła Białego. W związku z tym mamy w przyszłości dwie sprawy do załatwienia. Odebranie Orderu Macierewiczowi i Trybunał Stanu dla PAD za łamanie prawa w trakcie prezydentury (ten postulat zgłaszam od wielu lat). Na wszystko przyjdzie czas” – skomentował Czarzasty w mediach społecznościowych.

