Jak Europa odwróciła się od Gruzji, iskrzenie w Trzeciej Drodze i ambicje Czarnka. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„Rozwiane marzenia Gruzji”. W gruzińskich wyborach projekt europejski jako oferta na lepszą przyszłość poległ niejako na własne życzenie. Mimo prozachodnich tłumów na ulicach i apeli prezydent Salome Zurabiszwili, Europa zdystansowała się od problemu, co skrupulatnie wykorzystał Kreml – pisze Jakub Mielnik.

„Zaiskrzyło w Trzeciej Drodze”. Stosunki w Trzeciej Drodze są gorsze niż można by się spodziewać. Kierownictwo PSL nie zamierza namawiać swoich działaczy do pracy na rzecz Szymona Hołowni w kampanii. A o tym, żeby wyłożyło jakieś pieniądze na ten cel, to już w ogóle można zapomnieć – analizuje Eliza Olczyk.

„Dwie koncepcje Czarnka”. – Mam ambicję, by założyć odświętny strój i ruszyć w Polskę, przypiąć się do woza i ciągnąć go na górę z kandydatem PiS na prezydenta – zapowiada Przemysław Czarnek w tekście Agnieszki Niesłuchowskiej.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Konserwatyści za Sikorskim”. Nominacja Trzaskowskiego na kandydata na prezydenta wydaje się pewna, ale Radosław Sikorski wciąż liczy na to, że wystartuje. Konserwatywne skrzydło PO ma po swojej stronie – pisze Joanna Miziołek.

„Cena buntu na lewicy”. Odejście Razem z klubu Lewicy na chwilę uspokoiło nastroje w formacji Włodzimierza Czarzastego i skonsolidowało pozostałą część klubu. Ale w ogólnym rozrachunku będą z tego wyłącznie straty dla lewicowych wyborców – analizuje Eliza Olczyk.

„Mam wrażenie, że Tuskowi doradzają wrogowie”. – Nie podoba mi się, że rząd nie zarzuca prezydenta setkami ustaw naprawczych. Tłumaczenie, że Duda i tak by ich nie podpisał, jest niepoważne – krytykuje prof. Joanna Senyszyn w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Kiedy kobiety niosą trumnę”. – Pracują u nas także panowie, ale kiedy organizujemy pogrzeb osoby bardzo młodej, głównie kobiety obsługują taką uroczystość – mówi Klaudia Prymek z Domu Pogrzebowego „Mój Anioł” w wywiadzie Pauliny Sochy-Jakubowskiej.

„Dzieci w świecie nienawiści”. – Jesteśmy spóźnieni w reakcji na rozpowszechnianie patoigrzysk. Dużo wcześniej powinniśmy podjąć działania w odpowiedzi na jawną promocję przemocy i nienawiści – tłumaczy Monika Rosa z KO w rozmowie z Magdaleną Frindt.

„Alienacja przez komunikację”. Rośnie potrzeba diagnoz w kierunku neuroróżnorodności dla dzieci ukraińskich. Jak poradzić sobie z barierą językową? – pisze Daria Kharkova, logopeda języka ukraińskiego.

„Nadzieja dla frankowiczów”. Prywatny inwestor-frankowicz nie miał do tej pory łatwo przed polskimi sądami. Teraz ma szansę unieważnić swoją umowę jako konsument. Więcej w tekście Magdaleny Pledziewicz.

„Wyczerpani wojną”. Niszczenie infrastruktury energetycznej daje się we znaki zarówno Kijowowi, jak i Moskwie. Obie strony mają rozmawiać o zaprzestaniu ataków na swoje elektrownie i rafinerie – pisze Jakub Mielnik.

„Bezstronność i miliardy od NASA”. Decyzja właściciela „Washington Post”, Jeffa Bezosa, o wstrzymaniu poparcia dla Kamali Harris tuż przed wyborami wywołała lawinę krytyki. Czy słusznie? Zastanawia się Michał Urbańczyk.

„Ciągle szukam pozytywów”. – Kiedy w Czechach powiedziałam, że jestem wierząca i jestem Polką, od razu była łatka: „katolka, PiS, czyli Ewa jest po tamtej stronie barykady” – mówi Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Ewa Farna.

