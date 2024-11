Papież Franciszek zaskakuje wiernych. Podjął kontrowersyjną decyzję

Nominacja arcybiskupa Galbasa oznacza jego przeniesienie z Katowic do Warszawy. Profesor Arkadiusz Stempin, historyk i politolog związany z uczelnią Janusza Korczaka w Warszawie oraz Albert-Ludwigs-Universitat we Fryburgu, w rozmowie z portalem tokfm.pl wyraził swoje wątpliwości wobec tej decyzji, nazywając ją wręcz szkodliwą dla Kościoła.

Arcybiskup Adrian Galbas zaledwie od półtora roku pełnił funkcję ordynariusza archidiecezji katowickiej. Jego nominacja na metropolitę warszawskiego wywołała zdziwienie, ponieważ nie był brany pod uwagę jako kandydat na to stanowisko.

Stempin krytycznie odnosi się do praktyki przenoszenia arcybiskupów pomiędzy diecezjami. Według niego takie działania przypominają korporacyjne schematy kariery i są szkodliwe dla duchowego wizerunku Kościoła.

- Przenoszenie ordynariusza, i to w randze arcybiskupa, z jednej diecezji do drugiej, to ciemna strona funkcjonowania Kościoła. Tworzy to rzeczywistość, w której archidiecezja warszawska kreowana jest jako dwugwiazdkowa w stosunku do jednogwiazdkowej archidiecezji w Katowicach – mówi Stempin.