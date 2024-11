Papież Franciszek przyjął rezygnację kard. Nycza. Ekspert komentuje: Nie była łatwa

Jak abp Galbas przyjął propozycję Ojca Świętego? Zajmujący się dotychczas sprawami Katowic hierarcha kościelny od teraz będzie metropolitą warszawskim. Decyzję tę potraktował jako „wolę Bożą”. Warto przypomnieć, że za kilka miesięcy kardynał Kazimierz Nycz ukończy 75 lat, lecz już 10 miesięcy temu wysłał pismo do Watykanu, informując o swojej chęci rezygnacji z urzędu. „Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację kard. Nycza z posługi arcybiskupa metropolity warszawskiego” – przekazała nuncjatura apostolska, podając, że stało się tak konkretnie 4 listopada.

Abp Galbas jest przewodniczącym Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw apostolstwa świeckich, a także członkiem rady stałej, zespołu przy delegacie ds. duszpasterstwa emigracji polskiej czy delegatem ds. apostolstwa chorych i ruchu szensztackiego w Polsce. Metropolitą katowickim był od końca maja 2023 roku. Pallotyn w styczniu obchodził będzie swoje 57. urodziny. Ignacy Dudkiewicz – dziennikarz, filozof i publicysta – zwrócił na to uwagę.

Ruch papieża Franciszka „nie był łatwy”

– Jest dość młodym hierarchą, co pozwala na pewną stabilizację warszawskiego Kościoła – zauważa w trakcie audycji TOK360. Powiedział też, że Kościół w Polsce bardzo długo czekał na decyzję papieża. Jego zdaniem pokazuje to, iż „nie była ona łatwa”.

Zdaniem redaktora naczelnego „MK” abp Galbas „ma wizerunek biskupa otwartego na rozmowę”. Prawdopodobnie jest też osobą, która rozumie, z jakimi wyzwaniami musi zmierzyć się lokalny Kościół. – Nie pudruje rzeczywistości, ale jest gotowy do angażowania świeckich i prowadzenia z nimi dialogu – mówi Dudkiewicz.

Co sprawiło jednak, że Ojciec Święty tak długo nie mógł wskazać kandydata na warszawskiego metropolitę? Zdaniem rozmówcy dziennikarzy TOK FM głowa Kościoła będzie miała podobny problem również w innych miastach, takich jak Kraków czy Poznań. Publicysta zauważa, że po pierwsze – ciężko będzie wskazać odpowiednią osobę, która obejmie władzę w kluczowej metropolii, a po drugie, gdy już wybór zapadnie – by duchowny ten też tego chciał.

Zdaniem Dudkiewicza część hierarchów kościelnych po prostu „nie decyduje się na przyjęcie takich nominacji”. Jest to związane z faktem, że wiedzą, iż jest to duże wyzwanie, biorąc pod uwagę zmieniającą się rzeczywistość społeczno-polityczną. Jedno z najważniejszych miejsc pod tym względem to archidiecezja warszawska, gdzie mamy świeckie władze państwowe, a więc ordynariusz będzie pierwszą osobą komentującą tę sytuację i taką, która będzie prowadziła dialog z politykami. To natomiast w najbliższym czasie – na pewno w ciągu kolejnych lat – nie będzie łatwe zadanie.

Poznań. Rezygnacja kard. Gądeckiego

Przy okazji rezygnacji kard. Nycza warto też powiedzieć o rezygnacji abp. Stanisława Gądeckiego. Duchowny skończył 75 lat, więc zgodnie z prawem kanonicznym był zmuszony opuścić stanowisko.

Ksiądz Maciej Szczepaniak – rzecznik kurii metropolitalnej w Poznaniu – oświadczył, że papież zadecydował, iż abp Gądecki będzie pełnił dotychczasową posługę arcybiskupa poznańskiego tak długo, aż nie zostanie ogłoszony jego następca.

