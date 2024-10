Zgodnie z decyzją papieża Franciszka arcybiskup Stanisław Gądecki będzie piastował urząd metropolity poznańskiego, do czasu nominowania jego następcy — poinformowała we wtorek kuria. W związku ze swoim wiekiem hierarcha był zobligowany do złożenia rezygnacji. 19 października ukończy 75 lat.

