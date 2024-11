Papież odprawił nietypową mszę. Wymowny gest Franciszka

W Dzień Zaduszny papież odwiedził Cmentarz Laurentyński w Rzymie. Nekropolia znajduje się w południowej części włoskiej stolicy. To właśnie tutaj jest pochowany słynny kompozytor Ennio Morricone.

Zaduszki. Papież Franciszek odprawił nietypową mszę

Na cmentarzu jest wydzielona specjalna część nazywana Ogrodem Aniołów. W tym miejscu chowane są dzieci nienarodzone. Obok nagrobków znajdują się dwie figury aniołów, które mają symbolizować czystość oraz niewinność. Franciszek pojawił się w Ogrodzie Aniołów, gdzie pogrążył się w modlitwie oraz rozmawiał chwilę z mężczyzną, który stracił dziecko.

Następnie Ojciec Święty odprawił specjalne nabożeństwo, w którym wzięły udział tysiące wiernych. Msza święta miała nietypową formę – papież nie wygłosił homilii. Po czytaniach liturgicznych miała miejsce około 3 minutowa chwila milczenia. W ten sposób Franciszek chciał uczcić pamięć o zmarłych.

Z kolei na zakończenie Franciszek przewodniczył modlitwie za wszystkich zmarłych, a także wszystkich pogrążonych w bólu z powodu ich śmierci. – Błogosławiony bądź Boże, Ojcze Pana naszego Jezusa Chrystusa, który w swoim wielkim miłosierdziu odrodziłeś nas przez zmartwychwstanie Jezusa do żywej nadziei, do dziedzictwa, które nie niszczeje ani nie gnije – modlił się papież. – Wysłuchaj modlitwy, którą kierujemy do Ciebie za wszystkich naszych bliskich, którzy odeszli z tego świata. Otwórz ramiona Twego miłosierdzia i przyjmij ich do chwalebnego zgromadzenia Świętego Jeruzalem – dodawał.

Papież o powodzi w Hiszpanii i wojnie w Ukrainie

Dzień wcześniej – 1 listopada – papież spotkał się z wiernymi podczas modlitwy Anioł Pański. Franciszek wspomniał m.in. o Hiszpanii, która zmaga się z tragicznymi skutkami powodzi i zaapelował o modlitwę w intencji ofiar oraz wszystkich poszkodowanych.

Ojciec Święty mówił także o krajach, w których trwają wojny. – Módlmy się za umęczoną Ukrainę, módlmy się za Palestynę, Izrael, Liban, Birmę i Sudan. Wojna jest zawsze porażką i niegodziwością, bo to triumf kłamstwa. Dąży się do największych korzyści dla siebie i największych strat dla przeciwnika, depcząc życie ludzkie i środowisko oraz wszystko wokół – zaznaczył.

