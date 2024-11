Lista 50 najbardziej wpływowych Polaków, początek końca Scholza i wielkie rozliczanie Macierewicza. Co jeszcze w nowym „Wprost”?

„50 wpływowych Polaków”. Tegoroczna lista przeszła gruntowne porządki. Wypadło z niej aż 25 nazwisk, nie tylko ludzi poprzedniej władzy. Kto w burzliwym 2024 r. miał największy wpływ na życie Polaków?

„Przestrzegam przed nadmiernym entuzjazmem”. – Błaszczak i jego koledzy są w stanie podwyższonej pobudliwości, klepią rzeczy, które przychodzą im do głowy. Nakręciła ich wygrana Trumpa – ostrzega Leszek Miller, były premier, w rozmowie z Agnieszką Niesłuchowską.

„Nie tylko Macierewicz musi być rozliczony”. – Macierewicz jest szkodnikiem, to wiadomo od dawna. Ale dobrze byłoby, gdyby w uczciwy sposób rozliczano też innych polityków – apeluje w wywiadzie Agnieszki Niesłuchowskiej gen. Roman Polko.

Co jeszcze w nowym „Wprost”

„Trzecie podejście do aborcji”. Tym razem zabrano się do tematu aborcji rozważniej i w koalicji osiągnięto nawet jakieś porozumienie. Ale już na sali plenarnej nie było go widać. Dlaczego trudny temat wrócił właśnie teraz?– analizuje Eliza Olczyk.

„Terapie z ograniczoną odpowiedzialnością”. – W 2010 r. słyszałam, że już za moment będzie ustawa o zawodzie psychoterapeuty. 14 lat później jesteśmy w tym samym miejscu – mówi w wywiadzie Marty Byczkowskiej-Nowak Joanna Gutral, psycholożka.

„Tabletki na życie”. – Badania dotyczące skuteczności leków stosowanych w psychiatrii są nie do końca rzetelne – tłumaczy w rozmowie z Krystyną Romanowską Robert Whitaker, autor książki „Zmącony obraz. Leki psychotropowe i epidemia chorób psychicznych w Ameryce”.

„Muzeum polaryzacji”. Czyj pomnik w postaci kontrowersyjnego białego gmachu właśnie odsłonięto? Sztuki współczesnej, Warszawy czy duetu Gronkiewicz-Waltz – Trzaskowski? O pogmatwanej historii nowootwartego Muzeum Sztuki Nowoczesnej pisze Przemysław Bociąga.

„Dojrzałość to nie margines”. – Jestem w takim momencie, że niewiele muszę, ale jeszcze dużo chcę. Fajna jest ta moja dojrzałość, która jest niestety stygmatyzowana… – wyznaje Katarzynie Burzyńskiej-Sychowicz Aneta Kręglicka.

„Początek końca Scholza”. Nowe wybory czekają Niemcy już w marcu, w najlepszym wypadku premier może przetrwać na czele mniejszościowego rządu do przyszłej jesieni. Co dalej? – zastanawia się Jakub Mielnik.

„Mołdawia w kontrze do Kremla”. Mołdawianie po raz kolejny postawili na europejską przyszłość, pomimo ogromnej presji ze strony Kremla, dezinformacji i szeroko zakrojonej akcji kupowania głosów. O kulisach wyborów w tekście Miłosza Szymańskiego.

„Widmo krachu nad Rosją”. Kremlowscy oligarchowie knują przeciwko szefowej rosyjskiego banku centralnego, bo Elwira Nabiullina nie może już dłużej udawać, że rosyjska gospodarka radzi sobie z wojną i sankcjami – pisze Jakub Mielnik.

„Bezdzietność po koreańsku”. Krajem, który ma najniższy wskaźnik dzietności na świecie, jest Korea Południowa. Problemy, które gnębią ten kraj, mogą wkrótce dotknąć także Europę – przestrzega Łukasz Sakowski.

„»Jastrzębie« kontra NATO”. Otoczenie Trumpa pełne jest „jastrzębi”, którzy przekonują go i Amerykanów do porzucenia zobowiązań sojuszniczych wobec europejskich członków NATO. To droga do politycznego i w konsekwencji gospodarczego unicestwienia – pisze gen. Waldemar Skrzypczak.

„Polskiego używam jako narzędzia”. – Postać, którą gram, opiera się na dużym ładunku emocjonalnym. To człowiek rozedrgany i skonfliktowany – mówi Jacek Koman o „Konklawe” w rozmowie z Pauliną Sochą-Jakubowską.

Czytaj też:

„Masowe gwałty trwały prawie miesiąc”. Przepiórska i Kleczewska o przemilczanym koszmarze kobiet na „Zieleniaku”Czytaj też:

18-latek w spektrum od roku doradza RPD. „Spotykałem dorosłych, którzy byli zazdrośni o moje sukcesy”