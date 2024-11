Tajemnicze balony znalezione na Podlasiu. Pochodzą z Białorusi

Mieszkańcy Podlasia w ostatnim czasie znaleźli co najmniej kilka białoruskich balonów służących do przemytu. Do balonów przymocowane były paczki zawierające papierosy bez polskich znaków akcyzy.

Białoruskie balony na Podlasiu

Ostatni incydent zgłosił mieszkaniec Kolna, który w piątkowy poranek (8 listopada) dostrzegł na wiadukcie w okolicy miejscowości Stawiski balon z przyczepioną paczką. Mężczyzna ściągnął pakunek, a następnie dostarczył go na komisariat policji w Kolnie.

Po dokładnym sprawdzeniu, które obejmowało także procedurę pirotechniczną, policjanci odkryli, że w środku znajdowało się 30 tysięcy papierosów, czyli około 1,5 tysiąca paczek, bez wymaganej polskiej akcyzy.

Tego samego dnia rano podobny balon wylądował w miejscowości Szaciłówka, w gminie Korycin, w powiecie sokólskim. Również tam odnaleziono paczki z nielegalnymi papierosami.

Nowa taktyka przemytników

Jak się okazuje, do podobnych zdarzeń dochodziło już wcześniej. W połowie października w miejscowości Sokolany niedaleko granicy z Białorusią, na polu znaleziono balon ze skrzynką zawierającą 1,2 tysiąca paczek papierosów bez polskich znaków akcyzy. Sierżant Konrad Marcin Karwacki z podlaskiej policji, w rozmowie z portalem tvp.info, potwierdził, że tego typu incydenty stają się coraz częstsze, co sugeruje, że przemytnicy z Białorusi szukają nowych sposobów na ominięcie granicznych zabezpieczeń.

Metoda wykorzystania balonów do przerzutu nielegalnych towarów, w tym papierosów, świadczy o dużej pomysłowości przemytników, którzy próbują uniknąć wykrycia przez patrole graniczne i kontrole celne. W ubiegłych latach Polska wprowadziła szereg zabezpieczeń na granicy, aby ograniczyć ten proceder.

W związku z ostatnimi przypadkami funkcjonariusze policji apelują do mieszkańców o czujność i zgłaszanie podejrzanych obiektów, zwłaszcza w rejonach przygranicznych.

